Hein Vanhaezebrouck hekelt de besparingen bij KAA Gent na fiasco met grasmat

Hein Vanhaezebrouck liet zich nog maar eens gaan op zijn persconferentie. Na de uitspraken over de jeugd enkele weken geleden hield hij zich nu niet in over de grasmat.

Het was een beschamend gezicht donderdagavond in de Conference League. De grasmat van de Ghelamco Arena lag er verschrikkelijk bij. Het gevolg van besparingen vooral, zo klinkt het bij Hein Vanhaezebrouck. “Voétbal is je core business, en daarvoor heb je een goede grasmat nodig. Soms heb ik de indruk dat je dat hier niet ziet. Op Roland Garros heb ik ook nog geen onkruid gezien op de tennisvelden. Op topniveau in het voetbal verwacht je dat ook”, klinkt het op de persconferentie, geciteerd door Het Nieuwsblad. KAA Gent stak meer dan 200.000 euro in de nieuwe grasmat, maar die moet op de juiste manier verzorgd worden. En blijkbaar gebeurde dat niet. “Ik verdedig alleen maar de club en de spelers. Wij willen vóór de club resultaten halen en een Europese kwartfinale halen. En dan worden wij geconfronteerd met iets dat ons afremt. Terwijl het had kunnen vermeden worden. Ik ben trots op mijn spelers hoe zij ermee zijn omgegaan - je moet dat niet onderschatten.” Vanhaezebrouck ziet dat er ook op andere zaken te veel bespaard wordt. “Ik ga daar niet meer over zeggen. Het is aan jullie om dat verder op te nemen. Ik ben enkel ontgoocheld om als topclub, want dat claimen wij toch te zijn, te moeten vaststellen dat wij op zo’n veld moeten spelen.”