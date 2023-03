"200.000 euro gekost": Hein Vanhaezebrouck laat zich uit over grote ontgoocheling en maakt pijnlijke vergelijking met Brugge

KAA Gent speelde in eigen huis 1-1 gelijk tegen Istanbul Basaksehir. Na de wedstrijd opende coach Hein Vanhaezebrouck nog eens een salvo.

Hein Vanhaezebrouck zag het net als de spelers (lees er HIER nog eens meer over) met lede ogen aan hoe de Ghelamco Arena tegen Istanbul Basaksehir in een modderpoel veranderde.

De coach ging dieper in op de zaak op de persconferentie achteraf: "Het is niet de eerste keer dat ik het erover heb, maar het veld is een grote ontgoocheling voor mij."

Vergelijking met Brugge

"We hebben het mooiste stadion van het land, maar een van de minste velden van de hele competitie. Dat betaal je toch wel cash. Op een bespeelbaar veld hadden we misschien wel het verschil kunnen maken. Ik had het gevoel dat we er greep op hadden."

"Voetballen was niet meer mogelijk. Allemaal modderplassen, een heel spijtige zaak. Dit veld heeft meer dan 200.000 euro gekost en is nieuw sinds dit seizoen. We hebben hetzelfde veld als in Brugge. Daar spelen ze er met twee ploegen op en het ligt perfect."