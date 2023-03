Iedereen bij KAA Gent is het roerend eens na wedstrijd tegen Basaksehir: "Eigenlijk kan dit niet"

KAA Gent speelde in eigen huis 1-1 gelijk tegen Istanbul Basaksehir. Maar achteraf ging het toch vooral over een ding.

"Als het veld er zo had bijgelegen, dan waren we nooit aan de wedstrijd begonnen", vatte Hugo Cuypers de situatie van de grasmat meteen helder samen.

Daarin bijgetreden door heel wat van zijn collega's. "Als je de tweede helft ziet, dan is het jammer voor ons", wikte Sven Kums zijn woorden. "Het was te moeilijk voetballen."

© photonews

Ook Gift Orban was duidelijk niet te spreken over de staat van het veld: "Eigenlijk kan je zo'n wedstrijd niet afwerken. Dit was niet meer serieus."

En wat vond coach Vanhaezebrouck? "Ons veld is niet goed. Een van de minste van de Belgische competitie. Ik wil niet zeggen dat we het cash betalen, maar met een beter veld ... In Anderlecht goot het ook de hele wedstrijd, maar daar kon je blijven spelen tot de laatste seconde."