De match die altijd gewonnen moest worden: "Zo dramatisch maakte ik nog nooit mee"

KAA Gent speelde donderdag gelijk tegen Basaksehir. Gift Orban was niet te spreken over de partij.

Net na het laatste fluitsignaal moest Gift Orban nog bekomen van wat hij allemaal gezien had. Volgens hem had de wedstrijd altijd een zege moeten opleven.

“Natuurlijk is het fijn dat ik kon scoren, maar eigenlijk moeten we hier altijd winnen. We hadden echt wel de match onder controle, maar uiteindelijk moeten we toch tevreden zijn met een gelijkspel”, klonk het.

Na de rust draaide de wedstrijd uit op een partij waterballet. “Eigenlijk mag je hier de match nooit uitspelen. Dit was niet meer ernstig, maar we zijn profs en moeten gewoon voetballen. Het heeft geen zin om te lang te mopperen, maar zo'n dramatische grasmat maakte ik nog nooit mee.”