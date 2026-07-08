'Club Brugge en Anderlecht azen op WK-sterkhouder'

Club Brugge en RSC Anderlecht bereiden zich voor op het komende seizoen. Beide clubs verkennen de mercato en willen hun kern bijschaven als ze daar de kans toe zien. Ze hebben daarbij duidelijk naar het WK gekeken, want volgens buitenlandse bronnen zijn ze geïnteresseerd in een sterkhouder van Zuid-Afrika.

De Kameroense voetbalwebsite Kick442 linkt Club Brugge en Anderlecht aan Mbekezeli Mbokazi. Dat is een 20-jarige verdediger van MLS-club Chicago Fire die op het WK vier keer in actie kwam voor Zuid-Afrika.

Stevige concurrentie

De interesse van Club en RSCA wordt bevestigd door transfexpert Ekrem Konur. De concurrentie is echter stevig, want ook Real Betis, Ajax, Utrecht, Sassuolo, Rennes, Eintracht Frankfurt, Bournemouth en Nottingham Forest worden genoemd.

Mbokazi miste geen enkele minuut voor Bafana Bafana op het WK en maakte indruk met zijn fysieke kwaliteiten. Hij wordt door de genoemde bron ook geroemd om zijn onbevreesdheid, zijn matuurheid aan de bal en zijn verdedigende rust.

Hij kreeg op het WK volop het vertrouwen van Hugo Broos. Zijn goede toernooi zou hem weleens een transfer naar een mooie Europese club kunnen opleveren.

Een ploegmaat van Hugo Cuypers

Het zou zo snel gaan in de carrière van de jonge verdediger. Begin dit jaar verkaste hij nog van Orlando Pirates, een club uit zijn thuisland, naar Chicago Fire. Bij de club van Hugo Cuypers kwam hij ondertussen al veertien keer in actie.





Mbokazi kostte de Amerikanen destijds 2,5 miljoen euro, maar door zijn goede WK is zijn marktwaarde gestegen. Volgens Transfermarkt zouden geïnteresseerde clubs momenteel 3,5 miljoen euro moeten neertellen.

Enkel interesse voorlopig

Club Brugge ziet Joel Ordoñez na het WK meer dan waarschijnlijk andere oorden opzoeken, waardoor blauw-zwart een extra verdediger nodig zal hebben. Of het dan ook daadwerkelijk in actie zal schieten voor Mbokazi, valt af te wachten.

Ook Anderlecht speurt ondertussen de transfermarkt af naar versterkingen. De verdediging wordt daarbij niet uit het oog verloren, waardoor Mbokazi misschien weleens in beeld zou kunnen komen. Voorlopig gaat het echter gewoon om interesse en is er niets concreet.