UEFA hakt knoop door: hier speelt STVV zijn Europese matchen

Aernout Van Lindt
Aernout Van Lindt, voetbaljournalist
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UEFA hakt knoop door: hier speelt STVV zijn Europese matchen

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Union SG is op weg naar de Champions League - minstens de voorrondes als nummer twee, de League Phase als nummer één. STVV deed dan weer een goede zaak richting derde plaats en Europa League. Maar wordt er ook Europees gespeeld op Stayen? Ja, zo blijkt enkele maanden later.

Aernout Van Lindt

STVV mag dan toch op Stayen spelen

Er waren geruchten dat STVV zijn stadion nog niet in orde was om Europees te spelen. Daarom hadden ze aangegeven in hun licentievoorwaarden mogelijk te zullen (moeten) uitwijken naar het King Power @ Den Dreef in Leuven. Nu hebben ze via de sociale media laten weten dat ze wel degelijk op Stayen kunnen spelen.

"De enige dreef waar wij de komende maanden Europees spelen, is de Tiensesteenweg  UEFA-goedkeuring voor Stayen, check", klinkt het in een bericht dat werd gedeeld via X. In tegenstelling tot Union Saint-Gilloise zullen de Kanaries hun Europese matchen dus gewoon thuis kunnen afwerken, in hun eigen stadion.

Union SG is op weg naar de Champions League - minstens de voorrondes als nummer twee, de League Phase als nummer één. STVV deed dan weer een goede zaak richting derde plaats en Europa League. Maar wordt er ook Europees gespeeld op Stayen?

"We verkopen het vel van de beer niet voor ie geschoten is. Natuurlijk hebben we een gezonde ambitie, maar we moeten ons wel eerst nog effectief kwalificeren. Als we die kwalificatie afdwingen, willen we er - samen met de collega's van Stayen - alles aan hebben gedaan om in eigen huis te kunnen spelen", aldus Brand Manager Bert Stas een paar maanden geleden al tegen Het Belang van Limburg.

STVV wil Europees spelen op Stayen

Ondertussen heeft STVV zijn Europese licentie gekregen van de Licentiecommissie. Daarbij staat wel gestipuleerd dat ze kunnen uitwijken naar het King Power @ Den Dreef in Leuven als ze in eigen stadion niet Europees zouden kunnen spelen.

Het stadion is klaar voor de Europese voorrondes als die er zouden komen, dat lijkt nu wél al een zekerheid. Maar voor de League Phase van de Europa League moeten er nog wat zaken veranderen, met name aan de zitjes.

Union SG terug naar het Koning Boudewijnstadion?

"We moeten geen onmogelijke dingen aanpassen”, zegt Bert Stas daarover nu. “Het is niet zo dat ze hebben gezegd dat we binnen twee weken ons kunstgras moeten vervangen door natuurgras.” De bedoeling is in het eigen stadion Europees te spelen als ze een Europees ticket binnenhalen.

En wat met Union SG? De voorbije jaren werd in het Lotto Park gespeeld voor de Europese wedstrijden, maar voorlopig staat voor het seizoen 2026-2027 Het Koning Boudewijnstadion aangevinkt als Europese venue - in het eigen stadion zal ook volgend seizoen niet kunnen worden gespeeld.

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