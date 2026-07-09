UEFA hakt knoop door: hier speelt STVV zijn Europese matchen

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Union SG is op weg naar de Champions League - minstens de voorrondes als nummer twee, de League Phase als nummer één. STVV deed dan weer een goede zaak richting derde plaats en Europa League. Maar wordt er ook Europees gespeeld op Stayen? Ja, zo blijkt enkele maanden later.