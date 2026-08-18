Live. Transfernieuws 18/8: Nieuwe miljoenendeal voor KV Mechelen?

Redactie
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Live. Transfernieuws 18/8: Nieuwe miljoenendeal voor KV Mechelen?
Foto: © photonews
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De transfergeruchten, het laatste transfernieuws en officiële transfers vliegen ons om de oren. Bij Voetbalkrant zetten wij alles voor u op een rijtje zodat u tijdens deze mercato niets hoeft te missen!

Aernout Van Lindt

'Zulte Waregem haalt uit met Barcelona-target'

Zulte Waregem heeft vanochtend de komst van het Nigeriaanse talent Musa Maliq Omotayo afgerond. Dat is toch alvast wat Sacha Tavolieri laat weten. De Nigeriaan is medisch goedgekeurd en heeft al meegetraind met Essevee. 

Opmerkelijk: ook FC Barcelona toonde interesse om hem deze zomer op proef te laten komen. Dat is er uiteindelijk niet van gekomen en nu heeft Essevee als snelste gereageerd en de speler in huis willen laten. De deal mag de komende dagen als afgerond en officieel beschouwd worden. We houden u dan ook zeker op de hoogte van deze deal als hij officieel bekend wordt gemaakt.

Aernout Van Lindt

Komt er een terugkeer van Balikwisha naar België?

Michel-Ange Balikwisha geniet belangstelling van Monza, Basel en Elversberg. Celtic FC heeft de 25-jarige vleugelspeler buiten de selectie gelaten, aangezien Balikwisha niet in de plannen van Martin O’Neill voorkomt. En zo is de vraag wie er gaat toeslaan.

Balikwisha heeft al heel wat ervaring opgedaan in ons land. Op dit moment is er nog geen enkel Belgisch team concreet voor de speler, maar daar kan mogelijk snel verandering in komen. Wat er ook van aan is, er zal snel moeten gehandeld worden door de Belgische teams. Op dit moment is er nog geen enkel aanbod geaccepteerd.

Aernout Van Lindt

KV Mechelen kan opnieuw miljoenen in huis halen

Moncef Zekri was er afgelopen weekend niet bij voor KV Mechelen tegen Standard de Liège. Mogelijk maakt hij sneller dan verwacht een toptransfer, want Sporting Lissabon zou volgens Het Nieuwsblad concreter zijn geworden en een bod hebben gedaan op de verdediger.

De 17-jarige jongeling van Malinwa zou zo voor mogelijk 3,5 miljoen euro naar Portugal kunnen verkassen. KV Mechelen heeft het bod nog niet weten te aanvaarden, maar de deal lijkt onhoudbaar. Voor de jonge Zekri zelf zou het een enorme kans zijn. Hij traint ook niet meer mee, wat duidelijk maakt dat een transfer op til staat.

Aernout Van Lindt

Senegal heeft een nieuwe bondscoach en iedereen kent hem

De Fransman Patrick Vieira is de nieuwe bondscoach van Senegal. Dat heeft de Senegalese Voetbalbond FSF dinsdag bekendgemaakt. Daarmee is er een einde gekomen aan een zoektocht die begon na het WK 2026. Pape Thiaw, die na de uitschakeling op het WK van begin deze zomer aan de deur werd gezet, heeft dus eindelijk zijn opvolger beet.

Aan Vieira - die in Senegal werd geboren - om beter te gaan doen op het volgende grote toernooi dan de zestiende finales van het Afrikaanse land op het WK van deze zomer. De coach zal binnenkort officieel worden voorgesteld aan de pers.

Aernout Van Lindt

KV Kortrijk mikt op miljoenendeal

KV Kortrijk zou volgens Servische bronnen een bod hebben neergelegd voor Mahmudo Bajo. Die heeft volgens Transfermarkt een marktwaarde van zo'n twee miljoen euro, maar De Kerels hopen op een huurbeurt. Ze zouden in het contract ook een (dure) aankoopoptie willen opnemen, die boven het miljoen euro zou liggen - al betaalde zijn club wel meer dan drie miljoen euro voor hem.

Bajo en Kortrijk zouden ondertussen wel al een akkoord hebben bereikt, waardoor er enkel op clubniveau nog werk moet gemaakt worden van een deal. Bajo is international voor Gambia en ligt nog drie jaar onder zeil bij het Servische Rode Ster Belgrado.

 

Aernout Van Lindt

PAOK ziet speler naar Duitsland vertrekken

Giannis Konstantelias (23) zou misschien bij PAOK Saloniki gebleven zijn als de Grieken Anderlecht hadden uitgeschakeld en zo dichter bij Europa League-voetbal waren gekomen. Dat valt te betwijfelen, maar het moment van zijn vertrek is opvallend.

Direct vanuit Thessaloniki naar Dortmund

Konstantelias verlaat PAOK en tekent bij Borussia Dortmund. De Duitse club zou zo’n 26 miljoen euro betalen, met maximaal 6 miljoen euro aan bijkomende bonussen. Volgens de clubmededeling ondertekende de Griek een contract tot 30 juni 2031.

Bij PAOK groeide Konstantelias uit tot een van de aanvoerders van het elftal: 44 goals in 190 wedstrijden zijn geen kleinigheid. Zijn doorbraak leidde eerder tot een uitleenbeurt aan AS Eupen, die niet het gewenste effect had, maar sindsdien heeft hij zich stevig in de Griekse basis geplaatst.

Bijna rond: Club Brugge haalt jeugdproduct Antwerp en PSV ... om Seys op te volgen?

Club Brugge lijkt plots vrij dichtbij de komst van Matteo Dams te zijn gekomen. Bij blauw-zwart zijn ze op zoek naar een nieuwe linksachter, zeker als nu Bjorn Meijer ook Joaquin Seys nog zou vertrekken. En Dams lijkt dan dé mogelijkheid te gaan worden. (Lees meer)

Rode Duivel Malick Fofana bereikt akkoord en wacht op doorbraak tussen clubs

Rode Duivel Malick Fofana bereikt akkoord en wacht op doorbraak tussen clubs

Malick Fofana lijkt steeds dichter bij een vertrek bij Olympique Lyon te staan. De Rode Duivel heeft volgens Het Nieuwsblad persoonlijk al groen licht gegeven voor een overstap naar AS Roma, maar de Italianen moeten nog een akkoord vinden met Lyon over de transfersom. (Lees meer)

De transfergeruchten, het laatste transfernieuws en officiële transfers vliegen ons om de oren. Bij Voetbalkrant zetten wij alles voor u op een rijtje zodat u tijdens deze mercato niets hoeft te missen!

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