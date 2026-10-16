Live. Transfernieuws 16/10
De transfergeruchten, het laatste transfernieuws en officiële transfers vliegen ons om de oren. Bij Voetbalkrant zetten wij alles voor u op een rijtje zodat u tijdens deze mercato niets hoeft te missen!
Topclub is Tresoldi niet vergeten - en ook de UEFA heeft de gouden move van Verhaeghe door
Het was een hete transferzomer op Jan Breydel. En ei zo na was het zelfs nog véél en véél heter geworden. Ook Nicolo Tresoldi stond namelijk dicht bij een transfer. Ondertussen blijft de spits gewoon mooie dingen laten zien. Tegen Internazionale pakte hij nog eens uit met een geweldige hattrick tot gevolg. Het laatste woord lijkt zo niet gezegd. (Lees meer)
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