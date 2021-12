Venijn in de staart: OH Leuven gaat erop en erover in absolute slotfase tegen erg moedige Kemphanen

Westerlo en OH Leuven wilden beiden maar wat graag naar de kwartfinales van de Beker van België. En dus mochten we ons opmaken voor vuurwerk in het Kuipke.

Westerlo is de fiere en ruime leider in 1B en kan dus ook mikken op de Beker van België, waarin het ook al Antwerp uitschakelde. Ook tegen OH Leuven wilde het graag stunten om wie weet het sprookje van KV Mechelen van enkele jaren geleden te herhalen.

Dubbele rode kaart zorgt voor sensatie

Bij de Leuvenaars roteerde coach Marc Brys toch enigszins: Keita en De Sart kregen een stekje op het middenveld en voorin kreeg Rezaei zijn kans, waardoor Maertens, Malinov en Kaba stuk voor stuk naar de bank werden verwezen.

© photonews

© photonews

De studieronde was nog volop bezig toen de poppen helemaal aan het dansen gingen. Na een akkefietje tussen Mercier en Mabea, met een soort van kopstootje en de twee spelers neus aan neus bij elkaar kregen beiden een rode kaart, waardoor we nog voor het kwartier met tien tegen tien stonden.

Het legde even een rem op het tempo, tot Remmer de boel weer wakker schudde. En hoe: met een streep vanuit de tweede lijn wist hij de goalie van Leuven te verschalken. Een knappe 1-0, waardoor OH Leuven iets moest gaan verzinnen. Al-Tamari kwam met een bal op de kruising, maar we gingen rusten met een voorsprong voor de Kemphanen.

Venijn absoluut in de staart

Brys bracht bij de rust dan maar Maertens en Kaba tussen de lijnen en dat zou toch meteen wat extra drive brengen. Die eerste miste eerst nog een grote kans, wat later kon De Norre het eens zelf doen en zo de 1-1 tegen de touwen trappen.

© photonews

© photonews

En toen ... moest alles nog beginnen. Eerst was er Westerlo dat opnieuw op voorsprong kwam via Bernat, na druk storend werk van een erg sterke Foster. Al had die ingevallen aanvaller wel zelf de 3-1 moeten maken.

Een keertje miste hij onbegrijpelijk, een keertje werd hij afgevlagd voor buitenspel en daarna moest hij geblesseerd opnieuw naar de kant. En het venijn zat vervolgens helemaal in de staart. In minuut 88 de aflegger van Kaba op Schrijvers, die het knap afmaakte. En in minuut 93 kwam de absolute ommekeer: Maertens scoorde en zo niet Westerlo, maar wel OH Leuven (voor het eerst in de geschiedenis) naar de kwartfinales.