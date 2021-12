Een flits is genoeg: Kortrijk wint West-Vlaamse derby van armtierig Oostende en bekert verder

KV Kortrijk en KV Oostende gingen in een West-Vlaamse derby op zoek naar een stek bij de laatste acht in de Croky Cup. Al leverde dat niet meteen groot spektakel op in het Guldensporenstadion. Integendeel zelfs.

Karim Belhocine roteerde vlotjes tegen Oostende. Joris Delle krijgt zijn kans in de Beker van België, net als in de vorige ronde en ook Sainsbury, Mbayo en Torp mochten in de basis beginnen. Voor die laatste was het een debuut als starter.

Schelfhout beste Oostendenaar

Ook de bezoekers brachten wat nieuwe mensen tussen de lijnen. Medley en Amade vervingen achterin Koziello en Capon, terwijl Hubert ziek was en dus de 20 jaar jonge Schelfhout in doel mocht staan bij de Kustboys in Kortrijk.

© photonews

© photonews

Die goalie zou de eerste zijn die zich kon laten opmerken, want na handspel ging de bal meteen op de stip en Schelfhout kon de elfmeter van Selemani redden - al moet gezegd dat de Kortrijkspeler ook wel heel veel tierlantijntjes gebruikte in zijn aanloop.

Gueye doet het

Het was ook meteen het laatste echte spektakel in een eerste helft waar heel weinig over te vertellen valt. Bijzonder weinig zelfs, want het was een echte sof en absolute armoe troef. Na de pauze was het eerste gevaar opnieuw voor de thuisploeg.

© photonews

© photonews

En deze keer was het wel raak: Gueye kon de voorzet vanop links van D'Haene van dichtbij tegen de touwen werken en zo Kortrijk op voorsprong brengen. Wie had gehoopt dat het de match zou openbreken, kwam echter bedrogen uit.

Gueye en Mbayo kwamen nog wel een paar keer dreigen, maar Schelfhout bleek de beste Oostendenaar te zijn. Met veel voorsprong, want voor hem op het veld konden de Kustboys met moeite een volwaardige aanval in elkaar boksen.