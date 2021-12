"Als we ver geraken zal niemand zich herinneren dat we maar met 1-0 doorgingen": KVK weer mooi bij de laatste acht

Een zuinige zege was het, een schoonheidsprijs werd er niet meteen verdiend. Daar zullen ze bij KVK niet om malen: het ticket voor de kwartfinales van de Beker van België is binnen. Bovendien waren er wel degelijk kansen om het bekerduel tegen KVO sneller te beslissen.

"We hebben gespeeld met inzet. Het verschil was net als in de competitiematch, toen het ook 1-0 werd, niet groot. Maar we kregen voldoende kansen om de partij vroeger dood te maken. Zowel voor als na de rust hadden we op 2-0 kunnen komen. Ik geef een pluim aan onze defensieve mensen die andermaal de nul konden houden", aldus trainer Karim Belhocine op de webstek van Kortrijk.

"We wisten na de recente competitiematch tegen KVO hoe we ze moesten bespelen. We pakten ze aan met veel druk vooruit en probeerden zo vaak mogelijk de bal in de rug van hun drie verdedigers te spelen. We weten dat Gueye er dan wel achter aan gaat lopen", aldus aanvoerder en assistgever Kristof D'haene.

Eén doelpunt is genoeg

Dat ene doelpunt volstond voor de kwalificatie. "Het is niet slecht, maar we hadden de wedstrijd vroeger moeten beslissen. Dan weet je dat de tegenstander op het einde nog zal drukken. Maar als we ver geraken in de beker zal niemand zich nog herinneren dat we maar met 1-0 zijn doorgegaan. Nu we nog maar met acht ploegen zijn, moeten we proberen om zo ver mogelijk te komen."