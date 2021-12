Mechelse revanche na 120 minuten: Cercle sneuvelt in verlengingen in eerste duel sinds ontslag Vanderhaeghe

Cercle had vorige zaterdag KV Mechelen geklopt in de competitie en een dag later trainer Vanderhaeghe aan de kant gezet. Wat zou dat betekenen voor het bekertreffen tussen beide teams? Dat beide ploegen diep moesten gaan voor kwalificatie, blijkbaar, Mechelen haalde het na verlengingen.

Het ontslag van Yves Vanderhaeghe zinderde uiteraard nog na bij Cercle Brugge. Een aantal van de meegereisde Cercle-fans zorgde met pyrotechnisch materiaal voor een korte onderbreking na een kwartier en dat ging gepaard met het scanderen van de naam van Vanderhaeghe.

Scheidsrechter Van Driessche keek het een paar minuten aan en liet nadien weer verder voetballen. Van goed voetbal was er wel niet meteen sprake. KV Mechelen was nochtans prima aan de wedstrijd begonnen, maar het offensief van de thuisploeg was na tien minuten al gaan liggen. Nadien begon Cercle steeds meer zijn mannetje te staan in de duels.

Bij Malinwa kreeg Thoelen nog eens een kans onder de lat. Des te jammer voor de doelman dat mistasten van hem op vrijschop aan de basis lag van het openingsdoelpunt: Somers tikte de 0-1 binnen. KV Mechelen antwoordde met een aanval die eindigde met een schot van Schoofs, in hoekschop gewerkt door Warleson.

Zowel de 0-2 als de 1-1 had nog kunnen vallen voor de koffie. KV Mechelen deed Cercle een reuzenkans cadeau: Kanouté kende genade en legde het leer naast doel. Bij een hoekschop aan de overzijde kreeg Vanhoutte ei zo na een owngoal achter zijn naam: hij kopte tegen de paal van zijn eigen doel.

Een dubbel afgeweken schot van Storm, dat via doelman Warleson in hoekschop ging, was er het bewijs van dat Malinwa er na rust weer met frisse moed vol tegenaan ging. Het bleef wel opletten voor de keren dat Cercle scherp tegenprikte. Het volgende doelpunt zou toch van Mechelen komen. Warleson tikte het schot van Schoofs tegen de paal, de pas ingevallen De Camargo tikte eenvoudig in de herneming de 1-1 binnen.

KV Mechelen drong ook na de gelijkmaker nog fel aan. Verlengingen werden evenwel niet vermeden. Ook in die dertig bijkomende minuten leek de afscheiding er maar niet te komen, onder meer door reddingen van Warleson, onder andere op een kopbal van De Camargo. Storm liet de thuissupporters diep in de verlengingen alsnog vieren: zijn knal in de rechterbovenhoek leverde een plek in de kwartfinales op.