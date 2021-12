Meer variatie bij en titel 'man van de match' voor Nikola Storm: "Daardoor heeft hij statistieken kunnen opkrikken"

Als maker van de beslissende goal, was Nikola Storm sowieso een kandidaat om tot 'man van de match' gekroond te worden. Het was ook helemaal geen toeval dat net hij de matchwinnaar werd in de ontmoeting met Cercle Brugge in de beker.

Terwijl andere spelers al lang op hun tandvlees zaten, bleef Nikola Storm maar zijn acties maken, tot helemaal aan het einde van de verlengingen. Zo bleef hij een constant gevaar voor de verdediging van Cercle Brugge. "Storm of Marian Shved leken de spelers die nog het verschil konden maken, met hun snelheid en hun diepgang", zag KVM-trainer Wouter Vrancken.

Dat resulteerde in de 117de minuut in het 'moment de gloire' van Storm. "We zeiden bij de actie voordien al: "Draai die bal eens naar die verste hoek." En die laatste knalt hij dan wel naar de tweede hoek en die gaat ook binnen."

© photonews

Het had overigens evengoed kunnen zijn dat Vrancken hem op dat moment reeds naar de kant had gehaald. "We twijfelden even of we hem er zouden afhalen. Hij misstapte zich bij een verdedigende rush. Hij zei dat het nog ging en gelukkig was dat ook zo."

Voor Nikola Storm was het de tweede wedstrijd op rij waarin hij opnieuw de weg naar doel vond. Ook eerder in het seizoen is de linkerflankspeler al enorm belangrijk geweest voor KV Mechelen. "Hij brengt meer variatie in zijn spel. Daardoor heeft hij zijn statistieken kunnen opkrikken."