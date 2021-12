Storm doet het voor KV Mechelen in de verlengingen: "Een topmoment, we doen er alles aan om ver door te stoten"

Als de nood hoog is, hebben ze bij KV Mechelen nog Nikola Storm. Ook in de verlengingen bleef hij tegen Cercle Brugge maar zijn acties maken. Net op het moment dat de strafschoppen er leken aan te komen, rendeerde de bedrijvigheid van Storm dan toch.

Voor de speler in kwestie was dit uiteraard kicken. "Een topmoment, al had ik 'm misschien nog beter een halfuurtje vroeger gemaakt. De winning goal maken drie minuten voor het einde is leuk", steekt Storm zijn vreugde niet weg. "Ik had voordien al een paar kansjes. Ik had bij die bal het gevoel: "Nu zit ie binnen" en zo was het ook. Gelukkig moesten we geen strafschoppen nemen."

Nederlaag uit competitie rechtgezet

Het was een ware veldslag, met langs beide zijden wel wat spelers die aan het einde van hun latijn zaten. "Dit was eentje op karakter na die tegenslag van voorbije weekend. Het is goed dat we dat kunnen rechtzetten hebben. In de eerste helft was het wel nog hetzelfde spelbeeld als zaterdag, met die lange ballen van hun. In de tweede helft hebben we veel meer op karakter gespeeld en vonden we wel de voetballende oplossingen."

Was het ook op vlak van creativiteit goed genoeg? "Als je de kleine kansjes optelt, waren er toch redelijk veel. Ik denk dat het bij ons in de afwerking wat tegen zat, de kwalificatie is verdiend. Als het wat meezit, moet je geen verlengingen spelen, maar het was nu zo en gelukkig hebben we die ook winnend kunnen afsluiten."

Beker leeft in Mechelen

De kwartfinales zijn bereikt, maar dat hoeft nog niet het eindstation te zijn voor KV Mechelen. "Je voelt aan alles in de club, bij de spelers en bij de staff, dat de beker leeft. Je weet dat het in de beker een mooi parcours kan worden. We doen er alles aan in de beker om ver door te stoten."