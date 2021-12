Fikse tegenvaller voor KV Mechelen: Cuypers wordt vrijdag geopereerd

Hugo Cuypers viel in de bekerpartij tegen Cercle Brugge uit met een wonde aan het hoofd. Hij werd meteen naar het ziekenhuis gebracht.

Hugo Cuypers schreeuwde het uit van de pijn. In het ziekenhuis werd duidelijk dat hij een ingedeukt jukbeen heeft en moet geopereerd worden.

Die operatie wordt vrijdag uitgevoerd. “Pas toen hij voorbij de bank kwam, zag ik hoe ernstig het was”, zegt Wouter Vrancken. “Hij had echt een bluts in zijn jukbeen. Dat was helemaal ingedeukt.”

Vrancken hoopt dat het snel weer goed komt met zijn sterkhouder. “Dit is een domper op zijn geweldig seizoen. We dragen deze overwinning op aan hem.”