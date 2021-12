Sensatie Am Kehrweg: supersub maakt dubbele voorsprong Zulte Waregem ongedaan met hattrick

In de Beker van België stonden op woensdag liefst zes duels op het programma. Eupen en Zulte Waregem openden de debatten met een interessante wedstrijd Am Kehrweg.

Een bekerwedstrijd om 18 uur op een woensdag, dat is voor de supporters van Zulte Waregem een dag verlof nemen om vanuit de Zuiderlaan in Waregem naar de verre Oostkantons te trekken. Eupen en Essevee tegen elkaar? Dat is overigens altijd iets bijzonders, in het verleden stonden ze zelfs al eens in de halve finale van de Croky Cup tegen elkaar.

Gano tot twee keer toe

Eupen had 2 op 12 uit zijn laatste wedstrijden gepuurd en wilde graag nog eens een overwinning boeken, Zulte Waregem had dan weer vertrouwen getankt tegen Beerschot in de competitie en beide ploegen wilden graag naar de kwartfinales. De thuisploeg roteerde wel: Rocha, Beck en Lambert kregen hun kans, bij Essevee enkel Vigen in de plaats van Seck.

In een aangename eerste helft ging het spel goed over en weer, maar waren het toch de bezoekers die met de beste kansen kwamen. Een erg gretige Fadera liet meermaals van zich zien en horen. Bij een eerste geniale pass was Gano nog onbaatzuchtig, maar miste Kutesa dé kans door plompverloren op Himmelmann te trappen.

Even later was het dan toch raak, toen Gano zelf binnenkopte. Stilaan hét handelsmerk van de grote aanvaller van Essevee, iets wat hij een kwartiertje later nog eens bewees - deze keer op aangeven van Dompé, wie anders?

Eupen komt opzetten

Essevee op rozen en met 0-2 naar de kleedkamers, ook na de pauze was het lange tijd wachten op een échte incentive van de thuisploeg. Na een drievoudige wissel halfweg de tweede helft kwam die drive er dan toch.

Invaller Prevljak bewees nogmaals zijn statuut van een echte supersub, door een minuut na zijn invalbeurt eerst een kans te missen en wat later de 1-2 binnen te werken. Dury zag zijn ploeg onder een enorme regenval kreunen en bracht met Seck en Humphreys wat extra stootkracht tussen de lijnen.

Prevljak supersub met dé comeback van het jaar

De opdracht was duidelijk: de zege vasthouden en zo met een goed gevoel terug de bus op richting Waregem. Dat zou niet lukken, want op een corner was het alweer Prevljak die voor de gelijkmaker zorgde tien minuten voor tijd. Verder kwam Eupen niet meer en dus kregen we net als dinsdagavond verlengingen.

In die verlengingen was het alweer Prevljak die snel voor de 3-2 zou zorgen, na heerlijk voorbereidend werk van Stef Peeters overigens. De aanvaller kreeg bovendien nog kansen voor een vierde, vijfde en zesde doelpunt, maar hield het bij drie eenheden. Dat was wel voldoende voor de kwartfinale van de Beker van België.