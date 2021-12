Het loopt telkens op dezelfde manier fout bij Zulte Waregem: "Geen tactisch probleem, hier moeten we snel een oplossing voor vinden"

Na twee goals van Zinho Gano leek Zulte Waregem zijn schaapjes op het droge te hebben tegen Eupen. Maar niets was minder waar. In de tweede helft scoorde Prevljak nog drie keer, weer na defensiefe fouten.

Gano was dan ook bijzonder lastig na de wedstrijd. “Ik heb hier geen woorden voor. Het is ook niet alleen vandaag dat het ons overkomt. Al het hele seizoen krijgen we veel te gemakkelijk goals tegen.”

De defensie van Essevee is inderdaad al langer een probleem. Al heel het seizoen geven ze de doelpunten heel makkelijk weg. "Het is geen tactisch of fysiek probleem. Hier moeten we snel een oplossing voor vinden, want we kunnen niet elke match drie of vier keer scoren om te winnen. De fouten moeten eruit."

Zulte Waregem staat zelfs niet zo bijster ver boven de degradatiezone en met de defensieve problemen is dat toch wel onrustwekkend. "Dit was een serieuze tik", knikte Gano. "Maar lang kunnen we er niet bij stilstaan, want zondag hebben we weer een belangrijke wedstrijd tegen Anderlecht."