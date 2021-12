De Camargo scoort eindelijk nog eens: "Beetje jammer wat er met mij gebeurt"

Zijn afscheidstoernee verloopt tot nu toe niet zoals hij het gedacht had, maar tegen Cercle Brugge wist Igor De Camargo zich nog eens belangrijk te maken.

Het was niet de moeilijkste uit zijn carrière. Na een schot van Shved kwam de bal pardoes in zijn voeten en een minuut na zijn invalbeurt stond de Braziliaanse Belg al op het scorebord. “Ik scoor bij mijn tweede balcontact”, grijnsde hij. “Het doet veel deugd na een paar moeilijke maanden. Scoren was voor mij toch al een tijdje geleden. Doelpunten maken is waarom ik op het veld sta.”

De Camargo houdt er na dit seizoen hoogstwaarschijnlijk mee op, maar hij had zich zijn afscheidsseizoen wel anders voorgesteld. "Het is een beetje jammer wat er met mij gebeurt. Maar als de coach me nodig heeft, zal ik er staan. Of ik hiermee mijn laatste comeback maak? Dat weet ik niet, dat is aan de coach om te beslissen."