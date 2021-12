Standard heeft een uitstekende Henkinet en verlengingen nodig om Beerschot uit te schakelen in de Croky Cup

In een wedstrijd die begon aan een hoog tempo en waarin Beerschot de beste kansen kreeg. Daar was het uiteindelijk Standard Luik dat na verlengingen doorstoot naar de kwartfinale.

Standard en Beerschot waren de laatste twee ploegen die de 1/8ste finale van de Croky Cup onderling mochten beslechten. Beide ploegen kozen ervoor om een aantal spelers die de afgelopen weinig hadden gespeeld een kans te geven om minuten te maken. De grootste verrassing was de basisplaats van Mehdi Carcela die al maanden in de b-kern vertoefd.

1ste helft

De wedstrijd begon aan een verschroeiend tempo waar vooral Carcela een hoofdrol speler. De spelmaker van Standard was een gesel voor de defensie van Beerschot. Klauss kwam tot scoren, dankzij een assist van Carcela, maar het doelpunt werd terecht afgekeurd omwille van buitenspel.

Nadien nam Beerschot meer en meer de wedstrijd in handen en dit resulteerde in goede kansen via Holzhauser en Soumaré maar gescoord werd er niet.

2de helft

Beerschot nam de wedstrijd volledig in handen en dit resulteerde in verscheidene goede kansen maar steeds stond Henkinet in de baan van het schot. De doelman van Standard was bezig aan een uitstekende partij.

Aan de andere kant van het veld moest Pietermaat redding brengen op een buffelstoot van Dussenen. Ei zo na was de thuisploeg op voorsprong gekomen zonder in het spel voor te komen.

In het slot van de reguliere partij kreeg Beerschot nog twee goede mogelijkheden via Caicedo die een prima partij speelde. Eerst schoot hijzelf in de handen van Henkinet en nadien gaf hij een prima voorzet naar Shankland die hoog over het doel schoot.

Gescoord werd er niet meer dus verlengingen werd een feit.

1ste verlenging

Geen Carcela meer bij Standard. De spelmaker kwam al een hele tijd niet meer in het spel voor en werd gewisseld. Bij Beerschot ging Soumaré naar de kant en in zijn plaats kwam de jonge Sebaoui.

De eerste kans in de verlengingen leverde al direct een doelpunt op. Muleka zette zelf de aanval op en kreeg de bal terug van invaller Rafia. Muleko kopte de bal voorbij Vanhamel en zo kwam de thuisploeg op voorsprong.

Het tegendoelpunt had duidelijk de benen afgesneden bij Beerschot die niet meer tot een voldragen aanval kwamen. Standard nam het initiatief en dit resulteerde in het slot van de verlengingen in een beslissende treffer. Nu was Muleka de aangever en Bokadi de afwerker van dienst.

Dankzij deze 2-0 overwinning stoot Standard door naar de kwartfinales van de Croky Cup. Beerschot kan zich ten volle concentreren op de derby van zondag en het behoud in de Jupiler Pro League.