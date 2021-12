Thuisfans misdragen zich, maar bezoekers zijn niet meer toegelaten? Daar zijn deze twee redenen voor

De Pro League heeft beslist om geen bezoekende supporters meer toe te laten in de stadions. En dat al sowieso tot het einde van het jaar. Maar waren het niet de thuisfans die zich afgelopen weekend hebben misdragen?

Er bestaat geen twijfel over: het waren de zogezegde fans van Beerschot VA en Standard - de Mannekens en de Rouches speelden in eigen huis - die het afgelopen weekend nodig vonden om het veld te bestormen, de ordediensten aan te vallen en met vuurpijlen te schieten.

En toch beslist de Pro League om de bezoekende fans uit de voetbalstadions te weren. De wereld op zijn kop? Eigenlijk helemaal niet. De Belgische profclubs zijn van mening om op die manier het publiek in het stadion te houden. En daar zijn twee denkwijzes bij.

Ten eerste zou het te gek zijn om enkel bezoekende fans toe te laten. Maar de camerabeelden hebben ook uitgewezen dat de mondmaskerplicht - en dan hebben we het over alle wedstrijden - vooral in de thuisvakken werd nageleefd. En dat ligt natuurlijk héél gevoelig in deze tijden.

Het is duidelijk dat we absoluut niet terug willen naar vorig seizoen

"Het is duidelijk dat we absoluut niet terug willen naar vorig seizoen", geeft Pro League-woordvoerder Stijn Van Bever mee. "Het is voor niemand goed als er terug in lege stadions moet worden gevoetbald. Niet voor de clubs en ook niet voor de fans die hun club willen aanmoedigen."