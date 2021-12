Beerschot staat op scherp voor derby: "Als je je niet 500 procent kan opladen voor deze match, is het stilletjes tijd om te stoppen"

Beerschot heeft donderdag 120 minuten moeten voetballen en bleef met lege handen achter. Maar de beker was al geen prioriteit en de prestatie was eigenlijk wel goed. Met dat vertrouwen gaan ze de laatste rechte lijn richting match tegen Antwerp in: "Ik verwacht een ongelooflijk fysieke strijd."

Aan het woord, Tom Pietermaat. De middenvelder gaat zijn tweede derby spelen. Eentje was hij geblesseerd. "Eigenlijk derde, maar vorig jaar op Antwerp was ik er wel bij, maar ik mocht niet invallen. We hebben een enorm lange weg afgelegd om dit soort wedstrijden te spelen. Wij zitten niet in een situatie dat we die of die wedstrijd kunnen uitkiezen. Ze zijn allemaal even belangrijk. Maar zondag is het cachet toch groter. Ik heb er ongelooflijk veel goesting in."

Pietermaat speelde nog wedstrijden tegen Pelt en Bocholt, maar staat straks tegenover Radja Nainggolan. "Ik kijk heel fier terug op dat parcours. Pelt en Bocholt, dat waren ook wel mooie wedstrijden. Voor een vol huis tegen Pelt, de veldbestorming na het pakken van de titel tegen Bocholt... Die reeksen hebben ook enorm veel charme. Dat ik zulke wedstrijden zou spelen, leek een utopie toen ik hier tekende in vierde klasse."

Antwerp heeft een week rust gehad, Beerschot speelde donderdag een slopende match. Ook dat kan een rol spelen. "Fysiek staan we heel sterk, daar hebben we enorme stappen in gezet. Als je de cijfers bekijkt, lopen we elke wedstrijd meer dan de tegenstander. Daar maak ik me dus geen zorgen over. Het zou me wel verbazen moest het geen fysiek duel worden. Ik verwacht een ongelooflijk fysieke strijd", aldus Pietermaat.

Joren is dé man om het belang van deze wedstrijd aan de groep duidelijk te maken

Pietermaat ging in het buitenland al naar verschillende derby's kijken. "Dit is te vergelijken met de Old Firm (Rangers-Celtic) in Schotland. Dat is ook overweldigend. Als je 's morgens opstaat lijkt de stad plat te liggen. Er hangt een energie rond, wat hier ook het geval is. Die twee matchen zijn te vergelijken."

U leest het: aan motivatie zal het Pietermaat niet ontbreken. Hij zal mee helpen de rest op te pompen. "Maar ik denk wel dat Mike (Vanhamel) en Joren (Dom) het woord zullen nemen. Joren heeft de twee kanten van de derby al meegemaakt. Als er één iemand is die in de positie staat om aan iedereen het belang duidelijk te maken, is het Joren wel."

"Ikzelf zal hem wel steunen. Ik ben er nu al klaar voor. Ik zou die wedstrijd bij wijze van spreken vandaag om 13u30 willen spelen hebben. Als je je niet 500 procent kan opladen voor deze wedstrijden, is het stilletjes aan tijd om ermee te stoppen."

De familie van Pietermaat is er ook klaar voor. "We dachten ons dochtertje, Emilia, nog eens mee te nemen, maar er was binnen geen plaats meer. We hebben ze al eens meegenomen als ze drie maanden was en dat bleek niet zo'n best gedacht. Dus nu gaat ze bij de nonkel, maar mijn vrouw gaat ze zeker een Beerschot-pakje aandoen."