Geen loon naar werken voor Beerschot: "Niet blindstaren op het resultaat"

In de reguliere speeltijd toonde Beerschot zich de meest dreigende ploeg. Dat er na negentig minuten niet gescoord was, was te danken aan de matige afwerking en een uitmuntende Laurent Henkinet. Uiteindelijk moest Beerschot in de verlengingen de duimen leggen voor Standard (2-0).

Zo kreeg Beerschot geen loon naar werken. "We waren negentig minuten baas, maar maakten enkele enorme kansen niet af. Een frustrerende avond", vertelde Mike Vanhamel na afloop aan GvA. "Standard kwam eigenlijk maar een paar keer voor mijn doel, maar scoort toch twee doelpunten waaraan weinig te doen valt. We hadden hier kunnen en zelfs moeten winnen. Dit is een serieuze ontgoocheling."

Zondag wacht opnieuw een levensbelangrijke partij. In de derby tegen Antwerp staan naast drie broodnodige punten ook de titel 'ploeg van 't stad' op het spel. "Op fysiek vlak is dit niet ideaal, in het kopje valt het wel mee. We moeten ons niet blindstaren op het resultaat. We speelden tegen een topclub en hebben het goed gedaan."

"Bovendien is de volgende match een speciale... Nu draaien we snel de knop om. We hebben drie dagen de tijd om ons optimaal voor te bereiden", besluit de aanvoerder van Beerschot.