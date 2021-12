Vrancken zag zijn team vol gas gaan en gaat fysieke toestand opmeten: "Liever zo dan dat het een ander scenario is"

Wouter Vrancken zit met zijn team opnieuw in de kwartfinales. KV Mechelen moest wel een fysieke slag overleven in de bekermatch tegen Cercle Brugge, winnend afgerond in de verlengingen. Vanaf het begin van de tweede helft nam Mechelen het heft in handen.

Dat bleek nog niet voldoende om het binnen de negentig minuten af te maken. In de verlengingen was KV vooral richting het einde opnieuw gevaarlijk. "We hebben de hele tweede helft constant druk gezet, dominant geweest en geprobeerd om kansen te creëren. Dat kun je geen negentig minuten doen. In de eerste verlenging was het ietsje minder, maar dan nog hadden we de bovenhand", zag Wouter Vrancken.

Ook bij hem was de ontlading groot uiteraard toen Nikola Storm de 2-1 in de rechterbovenhoek joeg. "Het is goed dat we het voor de penalty's konden afmaken." De kwalificatie had zo al genoeg inspanningen gevergd. "Het veld lag er zwaar bij, door de weersomstandigheden. Als je ziet hoe de jongens zich knokken naar de overwinning: zo heeft iedereen het graag."

Ook overgave bij invallers

Ook de spelers die van de bank kwamen hadden hun impact op het spel. "Als uw invallers iets extra brengen, daar hoop je iedere week op. Dat wil je eigenlijk iedere week zien. "Ook de overgave was er bij de invallers, da's wel leuk."

Na zo'n ware cupmatch is het de fysieke toestand van alle spelers opmeten. Zondag wacht de derde match in acht dagen en het drukke programma zal aanhouden, mits KVM door is in de beker. "Liever zo dat we nog kunnen doorgaan dan dat het een ander scenario is. Het is zaak om de komende dagen veel te rusten en te recupereren. Zeker voor diegenen die gespeeld hebben. En proberen om zo fris mogelijk te zijn zondag."