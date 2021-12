Reacties uit Cercle-kamp op uitschakeling: Braziliaanse doelman 'fan van De Camargo en vriend van Didillon'

Hoezeer Cercle zich ook verweerde, de uitschakeling in de beker is een feit. De Braziliaanse doelman Warleson hield de Vereniging met enkele reddingen zo lang mogelijk in de wedstrijd. Na 120 minuten moest hij zich toch twee keer gewonnen geven. Ook Robbe Decostere kwam na de match aan het woord.

"Jammer dat we in de slotminuten verliezen. Of ik goed ben in het stoppen van strafschoppen weet ik niet, maar ik was er wel klaar voor", zegt Warleson, die bij Cercle met enkele landgenoten omringd is. "Het is goed voor de aanpassing dat enkele Brazilianen bij Cercle spelen. Ik heb ook met De Camargo gepraat. Ik ben een grote fan van hem. Ik stopte een kopbal van hem, dat was een grote kans, maar vlak hierna was het toch 2-1."

De samenwerking met de doelman nummer één verloopt prima, benadrukt de 25-jarige keeper. "Didillon is een vriend van mij. Elke dag probeer ik hem te helpen en hij helpt mij ook. Je moet respect hebben voor het verhaal dat hij al geschreven heeft, we weten dat hij een heel goede keeper is. Ik ben hier om mijn kans af te wachten. En als Cercle mij nodig heeft, ben ik er klaar voor."

© photonews

"In de eerste helft deden we het goed, maar in de tweede helft kwamen we onder druk te staan en hielden we de bal niet meer bij", analyseerde Robbe Decostere de bekermatch. "In de competitie zijn het maar 90 minuten, jammer dat het nu in minuut 117 misgaat. We hebben veel gegeven. Dat is het mooie aan voetbal, als twee ploegen er volledig voor gaan en je spelers ziet die wat kapot zitten."

Veel was het voorbije weekend te doen om het ontslag van Vanderhaeghe en de komst van diens opvolger Thalhammer. "De nieuwe trainer is vooral aan het observeren. Hij heeft de groep al een paar keer toegesproken, maar heel veel gepraat heeft hij nog niet gedaan. We moeten op deze prestaties voortbouwen, ik denk dat je niet meer zo makkelijk wint van Cercle."