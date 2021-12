Respect, maar ook waarschuwing voor Blessin: "Nadenken over meer realisme"

KV Oostende zit in een hoekje waar alleen maar klappen vallen. De kustploeg pakt nederlaag na nederlaag.

Voor ex-proefvoetballer Killian Overmeire is de situatie bij KV Oostende hopeloos aan het worden. De kustploeg pakt geen punten meer en komt er voetballend ook niet uit.

Voor Overmeire is het jammer dat trainer Alexander Blessin dit moet meemaken. “KV Oostende zit in een enorm negatieve spiraal, jammer dat ook de trainer daarin wordt meegezogen, en dat de goeie reputatie die hij had opgebouwd daardoor beschadigd dreigt te worden”, zegt Overmeire aan Sport/Voetbalmagazine.

“Ik vond het mooi van hem dat hij bij Oostende bleef toen andere clubs hem polsten, wetende dat hij tegenover vorig jaar kwaliteit verloren had. Alexander Blessin blijft ook in deze moeilijke momenten trouw aan zijn manier van voetballen. Misschien moet hij toch eens nadenken over iets meer realisme gezien de situatie waarin de ploeg zich bevindt.”