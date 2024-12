Patro Eisden Maasmechelen mag dinsdagavond Club Brugge ontvangen in de achtste finale van de Croky Cup. Een speciale wedstrijd voor Stijn Stijnen.

Stijn Stijnen noemde het al een hoogtepunt voor de club. Het is echter niet de eerste keer dat de Limburgers Club Brugge mogen ontvangen in de beker.

Twee jaar geleden kwam blauw-zwart ook al over de vloer. Toen had Club Brugge verlengingen nodig om voorbij Patro Eisden te geraken, in de 16e finale. Noa Lang scoorde twee keer in de extra tijd.

Stijn Stijnen was als doelman meer dan tien jaar actief bij Club Brugge. Hij trakteerde de bezoekende fans toen op drank, de coach van Patro verklapte nu al dat ze deze keer een andere, aangename, verrassing mogen verwachten. Benieuwd wat het zal zijn.

Afgelopen weekend speelden de Limburgers 0-0 gelijk tegen SK Beveren. Ze staan momenteel op de vierde plaats in de Challenger Pro League. Club Brugge won met 4-1 van FC Dender en staat tweede in de JPL, op vier punten van Genk.