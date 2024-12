LIVE: Patro blijft proberen, houdt Club Brugge voorsprong vast?

Brandon Morren vanuit Patrostadion



78

Vanrafelghem wil zich veel te veel tonen. De aanvaller dribbelt zich constant vast en kiest zo vaak voor de slechtste optie.



76

Adnane Abid

Vicky Kiankaulua





76

Casper Nielsen

Hugo Vetlesen





76

Christos Tzolis

Michal Skoras





72

Van Eenoo trapt veel te wild over doel. Patro blijft wel kansen bij elkaar spelen.



71

Vanrafelghem krult het leer over doel.



70

Geharrewar voor het doel van Club Brugge, maar de bal gaat er niet in.



67

Raphael Onyedika

Ardon Jashari





66

Maxim De Cuyper

Joaquin Seys





63

Opvallend beeld: Belin wou de kopbal van Vermant redden, maar valt daarbij in zijn doel. De keeper breekt zo zijn eigen goal per ongeluk af. Het probleem moet even worden opgelost voor er verder kan gespeeld worden.



61

Vermant kopt de bal hoog de lucht in en die belandt plots op de lat!



59

Heel wat aan de hand. Nielsen valt op het been van Dijkhuizen die verzorgd moet worden. Vanaken pakt geel omdat hij hardhandig de sprintende Vanrafelghem onderuit haalt.



58

Gele kaart voor Hans Vanaken





56

Gele kaart voor Kevin Kis





56

Vermant geeft tot bij Tzolis die oog in oog komt met Belin. De Griekse aanvaller trapt nadien op de Patro-doelman... Hier had hij altijd meer mee moeten doen.



53

Nu is het Tzolis die op Belin trapt. Het blijft een aangename wedstrijd om te volgen.



51

Adnane Abid knalt op doel, maar Jackers duwt het leer over doel.



48



Doelpunt van Hans Vanaken (Maxim De Cuyper)

Lang had Club niet nodig na rust! Vanaken staat helemaal alleen in het strafschopgebied bij een corner en kan het leer in doel koppen. Triest verdedigd bij Patro.



47

Talbi dribbelt zich mooi vrij en trapt op doel. Doelman Belin kan redden, maar heeft zich bezeerd.



46

De bal rolt weer in Limburg!



45+2

Club ging nog even vol voor een doelpunt op slag van rust, met enkele knappe mogelijkheden. Belin moest na een hoekschop nog heel goed redding brengen op een kopbal van Talbi.



45

We krijgen 2 minuten blessuretijd.



44

Daar was Club weer. Talbi geeft in het strafschopgebied richting Vermant, maar Belin is eerder op de bal.



42

Hoe verder de wedstrijd vordert, hoe meer Patro aan de bal is. Club lijkt wat aangeslagen na de tegengoal.



40

Talbi nu met een knal, Belin redt. Het spel gaat goed op en neer hier in Limburg!



39

Van Eenoo met een afstandsschot, waarbij Jackers een goede redding moet verrichten!



36

Dijkhuizen begaat een smerige fout op De Cuyper, maar scheidsrechter Lothar D'Dhondt ziet er geen graten in...



35

Nielsen krijgt het leer plots voor zijn voeten en een afgeweken schot van hem belandt op de lat!



34

Na de gelijkmaker zet het thuispubliek zich twee keer zo hard achter hun ploeg. Het geloof is er duidelijk.



31



Doelpunt van Lukas Van Eenoo (Simon Bammens)

Patro komt op gelijke hoogte na een vreselijke blunder van Club-doelman Jackers. Hij lijkt de bal niet goed onder controle te krijgen, waardoor Bammens hem het leer makkelijk kan ontfutselen. Hij geeft tot bij Van Eeno die in een leeg doel kan afwerken!



30

Dijkhuizen knalt een voorzet de tribunes in. De rechtsachter is niet aan zijn beste wedstrijd bezig.



28

Speelt er wat stress bij de thuisploeg? Dijkhuizen speelt een vrije trap gewoon in de voeten van een Club-speler. Vermant sprint nadien op doel af en knalt op Belin.



22

Daar was Patro Bijna! Een bal wordt doorgekopt tot bij Bammens die op zijn beurt van zeer dichtbij op doel kan koppen. Jackers moet twee keer alles uit de kast halen om zijn doel schoon te houden, al ging de vlag wel de lucht in.



21

Een mooie aanval van Club eindigt in de handen van doelman Belin. Vermant probeerde het op zeer acrobatische wijze, maar geraakte net niet bij de bal.



19







13



Doelpunt van Casper Nielsen (Christos Tzolis)

Daar is het openingsdoelpunt al! Tzolis geeft vanuit het middenveld een heerlijke steekpass tot bij Nielsen die niet twijfelt en het leer staalhard tegen de touwen knalt!



13

De Cuyper met een knappe voorzet, maar Talbi kan er zijn hoofd net niet goed genoeg tegen zetten.



7

Opvallend is wel dat Patro zelfs niet probeert te voetballen in de openingsfase. Iedere bal wordt zo ver mogelijk naar voren getrapt.



5

Zoals verwacht laat de thuisploeg de bal aan Club.



1

We zijn eraan begonnen in Maasmechelen!



1

Patro Eisden Maasmechelen - Club Brugge: 0-0