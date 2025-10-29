Racing Genk bedankt Daan Heymans en bekert verder na deugddoende zege tegen RWDM

KRC Genk stoot door naar de volgende ronde van de Croky Cup. De Limburgers knikkerden RWDM eruit na een 3-0 zege. Daan Heymans was goed voor twee doelpunten, terwijl Karetas twee assists afleverde.

KRC Genk nam het woensdagavond op tegen RWDM. Bij de Brusselaars zagen we heel wat jongeren in de basis verschijnen. Thorsten Fink wisselde op vijf plaatsen: Palacios, Kongolo, Oh, Adedeji-Sternberg en Hrosovsky kwamen in de ploeg. Smets bleef wel staan, en dus kreeg Kayembe rust.

Een slappe eerste helft

Genk startte fel met veel drang naar voren, terwijl het spel al vlotter liep dan de voorbije weken. Na acht minuten zag Patrik Hrosovsky een vrije trap op de paal vliegen. Alweer pech voor de Limburgers. De thuisploeg bleef de wedstrijd domineren, maar kwam tot weinig echte mogelijkheden.

RWDM prikte terug met twee pogingen, waarna Oh nog een keer op doel kon trappen. Veel meer doelgevaar konden we voor de rust niet noteren. De fans bleven op hun honger zitten in de Cegeka Arena, waar ze met een 0-0-tussenstand gingen rusten.

Heymans kroont zich tot Man of the Match

Pas na meer dan een uur spelen kwam het spel meer op gang. Heymans leek een bal over de lijn te werken na een corner, maar de ref zag er geen doelpunt in. Kort nadien volgde het doelpunt wel. Heymans knikte een hoekschop voorbij RWDM-doelman Hubert (64').

Genk kwam iets meer in de flow na het openingsdoelpunt: Heynen verdubbelde de voorsprong op aangeven van Nkuba (72'). Heymans voelde zich duidelijk ook goed in zijn vel. De man van Retie kopte een dikke tien minuten voor het einde zijn tweede van de avond binnen, alweer op aangeven van Karetsas.

Op deze manier boekte Genk een deugddoende zege tegen RWDM, dat zijn voetbal nooit kon brengen in Limburg. Heymans maakte duidelijk indruk en zal zo ook aanspraak maken op een basisplaats in de toekomst.