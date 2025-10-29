Datum: 29/10/2025 20:30
Competitie: Beker van België
Speeldag: 1/16 Finales
Stadion: Cegeka Arena
Racing Genk bedankt Daan Heymans en bekert verder na deugddoende zege tegen RWDM
KRC Genk stoot door naar de volgende ronde van de Croky Cup. De Limburgers knikkerden RWDM eruit na een 3-0 zege. Daan Heymans was goed voor twee doelpunten, terwijl Karetas twee assists afleverde.

KRC Genk nam het woensdagavond op tegen RWDM. Bij de Brusselaars zagen we heel wat jongeren in de basis verschijnen. Thorsten Fink wisselde op vijf plaatsen: Palacios, Kongolo, Oh, Adedeji-Sternberg en Hrosovsky kwamen in de ploeg. Smets bleef wel staan, en dus kreeg Kayembe rust.

Een slappe eerste helft

Genk startte fel met veel drang naar voren, terwijl het spel al vlotter liep dan de voorbije weken. Na acht minuten zag Patrik Hrosovsky een vrije trap op de paal vliegen. Alweer pech voor de Limburgers. De thuisploeg bleef de wedstrijd domineren, maar kwam tot weinig echte mogelijkheden.

RWDM prikte terug met twee pogingen, waarna Oh nog een keer op doel kon trappen. Veel meer doelgevaar konden we voor de rust niet noteren. De fans bleven op hun honger zitten in de Cegeka Arena, waar ze met een 0-0-tussenstand gingen rusten.

Heymans kroont zich tot Man of the Match

Pas na meer dan een uur spelen kwam het spel meer op gang. Heymans leek een bal over de lijn te werken na een corner, maar de ref zag er geen doelpunt in. Kort nadien volgde het doelpunt wel. Heymans knikte een hoekschop voorbij RWDM-doelman Hubert (64'). 

Genk kwam iets meer in de flow na het openingsdoelpunt: Heynen verdubbelde de voorsprong op aangeven van Nkuba (72'). Heymans voelde zich duidelijk ook goed in zijn vel. De man van Retie kopte een dikke tien minuten voor het einde zijn tweede van de avond binnen, alweer op aangeven van Karetsas.

Op deze manier boekte Genk een deugddoende zege tegen RWDM, dat zijn voetbal nooit kon brengen in Limburg. Heymans maakte duidelijk indruk en zal zo ook aanspraak maken op een basisplaats in de toekomst.

Opstellingen

KRC Genk KRC Genk
Van Crombrugge Hendrik 90' -
Nkuba Ken 90' -
Smets Matte 90' -
Ndenge Kongolo Josue 90' -
Palacios Adrian 90' -
Heynen Bryan 83' -
Hrosovský Patrik 90' -
Karetsas Konstantinos 83' -
Heymans Daan 83' -
Adedeji-Sternberg Noah 90' -
Oh Hyun-Gyu 83' -
Bank
Sadick Aliu Mujaid 0'  
Sor Yira Collins 7'  
Kayembe Joris 0'  
Bibout Aaron 7'  
Sattlberger Nikolas 7'  
Kiaba Brughmans Lucca 0'  
Mirisola Robin 0'  
Yokoyama Ayumu 0'  
Stevens Brent 0'  
Erabi Jusef 7'  
 

RWDM Brussels RWDM Brussels
Hubert Guillaume 90' -
Persyn Tibo 90' -
Verhaeghe Manoel 90' -
Doudaev Djovkar 90' -
Chaib Yacine 90' -
Victor Hugo Custódio de Melo Moura 90' -
Maurer Aiman 73' -
Loune Ali 81' -
Dumont Olivier 90' -
Usman Simbakoli Mamadou 90' -
Segovia Matias 90' -
Bank
Montes Jacob 9'  
Barry Yacouba 0'  
Lemmens Mats 0'  
Bengui Joao Justin 0'  
Kestens Pjotr 0'  
Poku Kwasi 0'  
Adamo Valentin 0'  
Montoro Francisco 0'  
Sanhaji Bilal 17' -
Bazelmans Tim 0'  
Herbeleef KRC Genk - RWDM Brussels

Beker van België

 1/16 Finales
FCV Dender EH FCV Dender EH 4-2* Olympic Charleroi Olympic Charleroi
SK Beveren SK Beveren 1-2 Standard Standard
Luik FC Luik FC 0-1 Charleroi Charleroi
KV Mechelen KV Mechelen 2-1 Lierse SK Lierse SK
Anderlecht Anderlecht 2-0 Ninove Ninove
Tubeke Tubeke 0-3 Union SG Union SG
Club Brugge Club Brugge 6-1 Eendracht Aalst Eendracht Aalst
KSK Heist KSK Heist 1-2 La Louvière La Louvière
Antwerp Antwerp 3-1 Eupen Eupen
KRC Genk KRC Genk 3-0 RWDM Brussels RWDM Brussels
Belisia Bilzen Belisia Bilzen 1-4 Zulte Waregem Zulte Waregem
K Beerschot VA K Beerschot VA 30/10 Westerlo Westerlo
KAA Gent KAA Gent 30/10 Patro Eisden Maasmechelen Patro Eisden Maasmechelen
Knokke Knokke 30/10 STVV STVV
Seraing Seraing 30/10 OH Leuven OH Leuven
Cercle Brugge Cercle Brugge 30/10 KV Kortrijk KV Kortrijk
