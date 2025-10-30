Dartel KAA Gent laat na goede tweede helft geen spaander heel van Patro Eisden Maasmechelen

KAA Gent heeft zijn plekje bij de beste zestien van de Beker van België weten te verzilveren. In eigen huis was het de betere van Patro Eisden. De Limburgers kwamen met een plan, maar moesten de wet van de sterkste toch ondergaan.

KAA Gent wilde dolgraag naar de achtste finales in de Croky Cup. Ivan Leko roteerde dan ook niet, maar gaf Dante Vanzeir wel een kans voorin in de plaats van Goore. Hij kon op die manier nog eens proberen bewijzen dat hij nog zijn waarde heeft in de Gentse pikorde voorin.

Ook Patro Eisden Maasmechelen geloofde er vol in en kwam met een type-elftal aan de aftrap. Masangu was de enige nieuwe naam bij Stijn Stijnen bij het nummer zeven uit de Challenger Pro League dat ook in de Beker van België zich dus wilde laten zien.

Samoise breekt op het halfuur de ban

De Buffalo's grepen de bezoekers meteen naar de keel, maar dat leidde in het eerste halfuur niet tot al te veel kansen. Patro Eisden nam van meet af aan zijn tijd en wilde op die manier proberen te gaan stunten op het grote Gentse veld.

Na een paar verwittigingen was het op het halfuur raak. Vanzeir werd erdoorheen geloodsd, omspeelde de doelman en legde dan af richting tweede paal waar Samoise de 1-0 ruststand op het scorebord kon gaan zetten.

Daarna liet de thuisploeg wat meer betijen en in de omschakeling was het aanvankelijk te traag om voor veel ruimte te zorgen. Iets voorbij het uur miste Dante Vanzeir tot overmaat van ramp een strafschop, maar tien seconden later kon Van Der Heyden wel de 2-0 tegen de touwen drukken.

Gandelman, Van Der Heyden en Ito doen de score oplopen

Gent zo op rozen. Er begon meer en meer ruimte te vallen en de ingevallen Skoras kon met die ruimte de pionnetjes makkelijk aanspelen. Gandelman stond plots alleen voor doelman Devriendt en maakte er zo 3-0 van.

In de slotfase kon Siebe Van Der Heyden zijn tweede van de avond nog binnenkoppen, terwijl Atsuki Ito ook zijn goaltje kreeg aangeboden en zo nog de 5-0 wist te maken. De Gentse zege was ruim, Patro Eisden verweerde zich kranig maar moest de wet van de sterkste ondergaan.