Ivan Leko spreekt over de moeilijke situatie van Dante Vanzeir bij KAA Gent

Dante Vanzeir mocht nog eens in de basis starten bij KAA Gent. Dat was al geleden van de wedstrijd tegen STVV op de openingsspeeldag in de Jupiler Pro League. De spits werkte hard, maar kon geen vertrouwensboost pakken.

Dante Vanzeir mocht nog eens in de basis starten. Een bekerwedstrijd tegen een laag blok van Patro Eisden Maasmechelen is niet makkelijk, maar kan op zo'n moment wel een revival betekenen.

Moeilijke situatie bij KAA Gent

In de eerste helft lag hij aan de basis van de 1-0 van Samoise, maar na de rust miste hij een strafschop vlak voor de 2-0 van Siebe Van Der Heyden. Daarna werd hij ook meteen gewisseld, waardoor hij geen goaltje meer kon meepikken.

Zelf verscheen hij na de wedstrijd niet in de mixed zone. Coach Ivan Leko liet zich na de match wél uit over de zaak: "Ik denk dat iedereen verrast was met die keuze - Dante was zelf ook verrast."

Dante Vanzeir mag niet opgeven

De coach benadrukte dat iedereen een strafschop kan missen en dat de wedstrijd van Dante Vanzeir goed was. En dus lijkt er toch nog een toekomst te zijn voor Vanzeir, al is dat niet makkelijk in een systeem met maar één spits.





Met Kanga, Goore en de terug fitte Dean zijn er nog drie spitsen voorhanden. "Het is niets persoonlijks tegen Dante: de staff kan zichzelf in de spiegel aankijken. Er zijn ups en downs in een carrière en het is zaak niet op te geven."