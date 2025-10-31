Centrale verdediger scoort vier(!) keer in een week voor KAA Gent: dit is voor hem het belangrijkste

KAA Gent dartelt dezer dagen, zoveel is duidelijk. Afgelopen weekend klopten ze Standard met ruime cijfers, nu ging ook Patro Eisden Maasmechelen makkelijk voor de bijl: 5-0. En ze hebben ook een nieuwe, opmerkelijke goalgetter te strikken.

Vorige week zaterdag won Gent met 4-0 van Standard, nu deden ze nog beter met een 5-0 overwinning tegen Patro Eisden Maasmechelen. Dat zijn negen goals op vijf dagen tijd, sterk werk van de Buffalo's.

Siebe Van Der Heyden scoort vier keer in een week

Ito en Samoise pikten een goaltje mee, Omri Gandelman scoorde liefst drie keer en Siebe Van Der Heyden zelfs vier keer. Daarmee werpt de centrale verdediger zich plots op tot een echte goalgetter.

"Voor mij is het echt ongelooflijk", aldus de goalgetter van dienst die heel blij is met de doelpunten die hij wist te maken. Voor hem blijft het wennen, getuige ook zijn vieringen na de doelpunten.

De nul houden is het belangrijkste volgens goalgetter KAA Gent

"Ja, daar moet ik misschien nog iets op vinden", kon er een lachje af. "Achja, Het kan misschien een dingetje worden. Maar het belangrijkste is dat we in die twee wedstrijden ook de nul kunnen houden. We tonen stabiliteit op die manier."





Zeker in de eerste helft had Gent het niet onder de markt tegen Patro Eisden: "We waren misschien wat te overhaast of onrustig, maar het is altijd moeilijk om oplossingen te vinden tegen zo’n laag blok en tegen de ploeg van Stijn Stijnen."