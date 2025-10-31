Stijn Stijnen had gewaarschuwd, maar komt met opmerkelijke opvatting na zware bekernederlaag bij KAA Gent

Stijn Stijnen heeft een best opmerkelijke opvatting over de zware nederlaag van zijn team bij KAA Gent. Patro Eisden ging in de beker onderuit bij de Buffalo's met forfaitcijfers: het werd 5-0.

Via de clubkanalen geeft Stijn Stijnen toe dat hij zijn spelers gewaarschuwd had voor een aantal zaken. "Ik heb vooraf tegen mijn groep gezegd dat dit soort momenten onder het mom van ervaring opdoen geplaatst moet worden. Je weet dat tegen een top 5-club uit 1A onze eigen werkpunten blootgesteld zullen worden. Dat is geen schande."

Aan de pauze stond Patro Eisden nog altijd maar 1-0 in het krijt. "Onze eerste helft was van de gewone kant in organisatie, maar we waren een beetje onrustig aan de bal. Dan kom je niet aan kansen. De keer dat we dat wel goed deden, zat Amir Rais in de backlijn." Stijnen zag op dat moment dus nog altijd mogelijkheden voor zijn ploeg.

Patro wilde het verschil zo lang mogelijk beperkt houden

Zelfs na de pauze loopt het aanvankelijk zoals de trainer van Patro voor ogen heeft. "De tweede helft start goed en de wedstrijd valt in de plooi zoals we wilden: minder tempo van Gent en een klok die verder tikte met een 1-0-tussenstand." Op strafschop slikte zijn ploeg de 2-0. Lees wat Stijnen hierover nog te vertellen had aan onze reporter ter plekke.

"Het enige wat je dan nog kan proberen, is binnen die laatste 20 minuten de aansluitingstreffer te maken, zodat er toch nog wat zenuwachtigheid ontstaat bij hen. Dat is niet gelukt." Stijnen gaf ook al aan dat Patro daarna veel te makkelijk de score liet oplopen. Daardoor is het wel een uitslag geworden die niet bepaald flatterend is.





Patro Eisden met de voeten op de grond gezet

Daar maakt Stijnen geen probleem van. Hij vat de zware score tegen Gent op als volgt: "Het is goed voor iedereen om vast te stellen dat we als Patro Eisden-zijnde nog niet opgewassen zijn tegen dit soort tegenstanders."