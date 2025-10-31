Stijn Stijnen zegt waar het op staat: "Twee werelden"

Aernout Van Lindt
Aernout Van Lindt vanuit Gent
Foto: © photonews

Patro Eisden begon met een plan aan de wedstrijd op bezoek bij KAA Gent, maar kon dat plan nooit helemaal in uitvoering brengen. Uiteindelijk moest het de wet van de sterkste ondergaan in de tweede helft en dus is het nummer zeven uit de Challenger Pro League uitgeschakeld.

Een halfuur lang kon Patro Eisden Maasmechelen de Buffalo's min of meer weghouden van hun doel. Na enkele verwittigingen opende Matisse Samoise de score, na de pauze werd het nog een bittere pil voor de Limburgers: eindstand 5-0.

Jupiler Pro League en Challenger Pro League twee verschillende werelden?

Stijn Stijnen was niet ontevreden van de eerste helft van zijn ploeg en zag in het begin van de tweede helft het tempo wat kabbelen, maar zijn team kon daar niet van profiteren. "En dan kregen we een strafschop tegen en waren we onder de indruk."

"We hebben een mooie les geleerd uit deze wedstrijd. Gent was niet indrukwekkend. We gaan hier beter uitkomen. We schrijven geen geschiedenis, maar dit is een les: de Jupiler Pro League en de Challenger Pro League blijven twee verschillende werelden."

Stef Peeters wil nu mikken op de competitie en de top-6 met Patro Eisden

Een gevoel dat ook leefde bij ervaren rot Stef Peeters van Patro Eisden Maasmechelen: "We doen het onszelf aan in het laatste kwartier en dat was compleet onnodig van onze kant uit."

"Een jonge ploeg? Dat klopt, maar dat is geen excuus om de score te laten oplopen. Nu moeten we lessen trekken richting de competitie en daar de focus op leggen. We willen graag de top-6 halen en opnieuw play-offs afdwingen."

