Lierse mag even dromen van een bekerstunt, maar KV Mechelen zet scheve situatie recht in tweede helft

Er was derbykoorts Achter de Kazerne, want KV Mechelen en Lierse keken elkaar na al die jaren nog eens in de ogen. De thuisploeg had de druk van de favorietenstatus, de bezoekers droomden van een stunt.

Als bij een bekerloting KV Mechelen - Lierse uit de bus komt, dan gaat de rivaliteit tussen deze twee clubs weer helemaal leven. Meer dan 15 000 toeschouwers leverden het bewijs en waren Achter de Kazerne present voor deze streekderby. Lierse mag dan een matig seizoensbegin achter de rug hebben, maar zakte met een pak motivatie af naar Mechelen.

Er was nog geen halve minuut gespeeld toen Daguin slim afhaakte in de Mechelse box. Hij kraakte zijn schot, maar Miras moest desondanks zijn poging in hoekschop werken. Malinwa antwoordde wel met enkele kansjes. Het grootste gevaar was er bij het schot van Raman, die de vuisten van doelman Vroman testte. Een snelle aanval van Lierse zorgde echter voor 0-1.

Adinany troefde Konaté af en gaf mee met Lenaerts, die Lierse hard op voorsprong knalde. Dat was uiteraard het droomscenario voor een uitzinnig bezoekersvak. De meegereisde Lierse-supporters zagen hun ploeg het ook na de voorsprong prima aanpakken. KVM stelde dan weer teleur voor rust, met slordig en vooral heel erg traag voetbal.

Met of zonder Lauberbach wereld van verschil

Vanderbiest zag dat ook en kwam met een dubbele wissel aan de pauze. Met Lauberbach bracht hij een extra spits in en dat viel meteen te merken. Mechelen zocht hem constant, Lierse kon nog weinig anders doen dan overleven. Eerst tikte Vroman een schot van Raman tegen de bovenkant van de lat. Even later schotelde Raman de 1-1 wel op het hoofd van zijn spitsbroeder, die binnenknikte.

Lauberbach kwam na zijn doelpunt ook verschillende keren dicht bij de 2-1. Vroman was bij een schot en een kopbal van de Duitser spelbreker met zijn reddingen. Bij een volgende kans was er wel bijstand nodig van verdediger De Kerf om een Mechelse voorsprong te verhinderen. Het spelbeeld was helemaal veranderd: de Mechelse aanvalsgolven stapelden elkaar op, Lierse kwam er nog amper uit.

Van Brederode schenkt Mechelen de zege

Overleven konden de bezoekers nog tot minuut 73. Een fraaie plaatsbal van Van Brederode kreeg hen op de knieën. Vroman was in het slot nog paraat bij een kans voor Marsa. Aan de doelman van Lierse heeft het niet gelegen, maar zijn ploeg ligt wel uit het bekertoernooi. Met evenveel inzet als vanavond moet Lierse in de competitie toch beter kunnen doen. Mechelen kan genieten van deze prestigezege.