Vanderbiest op scherp: "Als Club met 0-1 wint is het op maturiteit, wij zijn zogezegd niet goed aan de bal"

Fred Vanderbiest is duidelijk nog altijd gebeten door het spelletje. Na het verzekeren van de kwalificatie in de beker liet hij uitschijnen dat KV Mechelen niet even positief bejegend wordt als andere ploegen.

Er is alvast veel om positief over te zijn in Mechelen. Malinwa staat op een knappe vierde plek in de Jupiler Pro League en zit nu ook in de achtste finales van de Beker van België. Het is wel een feit dat KV in het maken van het spel nog stappen kan zetten. Het toonde in de tweede helft tegen Lierse dat het dit wel kan, maar voor rust had de thuisploeg het niet onder de markt.

"Ik heb ook tegen de jongens gezegd: ik zal het alweer een keer op mij nemen. Als het goed is, is het dankzij de spelers. Als je verliest, komt het door de coach. Als Club Brugge zo'n wedstrijden wint met 0-1, is het op maturiteit. Bij ons is het: het kan beter, we zijn niet goed aan de bal en blablabla", reageerde Vanderbiest achteraf opvallend.

Dat kunt u ook in de video hierboven bekijken. "Ondertussen hebben de jongens het toch weer voor elkaar gekregen om een achterstand recht te zetten", was zijn conclusie. Vanderbiest schakelde na de pauze terug naar de variatie van vorig seizoen, door één van de verdedigers, Koudou in dit geval, als derde man in het centrum of als rechtsback te laten spelen.

Met een sterke Lauberbach vooraan tussen de lijnen was het na de rust dag en nacht verschil. "Als je powerplay gaat bovenhalen en die voorzetten gaat gooien, heb je Lion nodig. We weten dat hij belangrijk voor ons is. Het kan vuurwerk geven om met Lauberbach, Raman en Van Brederode te spelen. Achteraan hebben we ook een paar zaken op punt gezet."





Vanderbiest geeft KVM-spelers complimenten

Vanderbiest noemde de invalbeurt van Lion Lauberbach 'op zijn Lions'. "Werken voor de ploeg, staan als hij er moet staan. Spijtig voor hem dat hij er geen tweede binnenlegt, maar hij heeft zes keer gescoord in dertien wedstrijden. Dat is niet verkeerd." Ook Struyf, Marsa en Antonio kregen van de KVM-coach een compliment voor de invulling van hun rol in de tweede helft.