Dikke pech voor KV Mechelen na bekermatch: sterkhouder enkele weken out

Tijdens de wedstrijd KV Mechelen-Lierse moest Mory Konaté bij de rust naar de kant. Officieel een tactische wissel, maar er bleek meer aan de hand.

Op het einde van de eerste helft liep de Guinese middenvelder een blessure op. Konaté, tegenwoordig ook als centrale verdediger inzetbaar, voelde meteen dat er iets niet pluis was.

Zijn kaak en oogkas waren zichtbaar gezwollen na een hevig duel. Het was duidelijk dat hij niet ongeschonden uit de wedstrijd kwam.

Latere onderzoeken bevestigden de diagnose: een breuk in het jukbeen. Dat betekent enkele weken revalidatie en herstel voor de speler.

Pas na de interlandbreak terug

Konaté zal waarschijnlijk pas na de interlandbreak van midden november terugkeren, met een mogelijke comeback op 23 november in Genk. Wedstrijden tegen Anderlecht (1 november) en Union (9 november) moet hij dus missen.





Het is een flinke tegenslag voor zowel Konaté als KV Mechelen. De middenvelder heeft zich de afgelopen maanden ontwikkeld tot een belangrijke kracht, zowel in de opbouw als in de defensieve organisatie. Zijn fysieke kracht en inzet zullen de ploeg zeker missen in de komende wedstrijden.