Matchwinnaar KVM haalt gram ... tegen Lierse-fans: "Maakt me geen reet uit dat ze schelden over mijn moeder"

Het ging sowieso een beladen derby worden tussen KVM en Lierse. De matchwinnaar van Malinwa kon na afloop wel fijntjes in de verf zetten dat hij het laatste woord had.

Die luisterde naar de naam Myron van Brederode. Nochtans hadden hij en zijn ploegmaats het in de eerste helft niet onder de markt. Dan is het altijd de vraag wat de coach zegt aan de rust. "Jullie kennen hem een beetje. Hij was niet blij." Logisch ook. Na een tactische omzetting en de inbreng van Lauberbach tapte KV na de pauze uit een ander vaatje.

Van Brederode kon de partij met een heerlijke krul beslissen in het voordeel van Mechelen. "Ik was natuurlijk heel erg blij. De vieringen spraken voor zich." In de tweede helft stond hij dus samen met Raman en Lauberbach tussen de lijnen. "We hebben elkaar in de tweede helft goed gevonden. Dat komt ook vooral door de energie die we met zijn drieën brachten. Ik denk dat ik ook wel naar mijn topniveau toegroei."

Cupsfeer in Mechelen - Lierse

Wist de ex-speler van AZ wat deze derby betekende voor de club? "Voor ik in Mechelen toekwam, wist ik niet veel van de tegenstander af. Deze wedstrijd is in Nederland natuurlijk niet zo gekend. De hele week heb ik erover gehoord. Je kon wel zien hoe belangrijk het was, het stadion zat bomvol. Ja, het was zeker een cupsfeertje."

Van Brederode kan daar echt wel van genieten. "Daar doe je het voor. Spelen voor volle stadions, fans die me uitfluiten en uitschelden: het maakt me allemaal geen reet uit." Wanneer Van Brederode aan de zijlijn in de buurt van het bezoekersvak kwam, zal hij wel één en ander hebben gehoord. "Volgens mij hadden ze het ook over mijn moeder. Ik ben door en zij liggen eruit", onderstreept hij fijntjes.





Van Brederode krijgt lof van Vanderbiest

We vroegen Fred Vanderbiest of Van Brederode het type speler is die in deze omstandigheden floreert. "Myron floreert hier al van in het begin. Zijn eerste match was in Charleroi, niet meteen het leukste stadion. Elke keer hij aan de aftrap kwam, toonde hij dat hij belangrijk is voor ons."