Verdienstelijk Lierse maakt, met onder andere één ex-KV'er, het bilan op van zure nederlaag bij Mechelen
Lierse heeft een verdienstelijke prestatie geleverd op het veld van rivaal KV Mechelen en had zijn zaakjes in de eerste helft prima voor elkaar. Dan is het altijd zuur als underdog dat het resultaat niet volgt, ook al moest Lierse na de rust wel de wet van de sterkste ondergaan.

Trainer Jamath Shoffner is niet zeker of Lierse beter kan spelen dan het in de eerste helft gedaan heeft. In die periode vond de Amerikaan zijn ploeg zéér goed voetbal brengen. Hij zag zuiverheid en vertrouwen aan de bal. In de tweede helft had hij graag wat meer maturiteit gezien, al erkent hij dat het niet evident is als je zo onder druk staat. In het geheel vond hij het wel een prestatie om trots op te zijn. 

U kunt zijn analyse ook bekijken in de video hierboven. Voor Dirk Asare was het zeker een bijzondere avond. De middenvelder is een jeugdproduct van Mechelen en stroomde bij KV door naar de A-kern. Daar bleven de speelkansen wel beperkt, waardoor hij ruim een jaar geleden een transfer naar Lierse verkoos en dus zijn ex-club in de ogen keek in de beker.

Terugkeer Achter de Kazerne voor ex-speler van Malinwa

"Mechelen begon een andere tactiek te spelen en voor ons was het een beetje zoeken. Wij hebben ons opnieuw moeten organiseren", verklaart hij het verschil tussen de eerste en tweede helft. "Ik heb er zeker van genoten om Achter de Kazerne te spelen. Het is lang geleden dat ik in dit stadion 90 minuten speelde." Dat deed Asare al eens in 2022, in de derby tussen Jong KV en Racing Mechelen.

"Ik ben wel tevreden over mijn eigen wedstrijd. Het is zeker belangrijk om het positieve mee te nemen naar vrijdag", legt Asare meteen de link met de volgende competitiematch tegen Lommel. Het is wel opvallend met hoeveel geloof Lierse begon aan de bekermatch. "We waren niet naar hier gekomen om ons naar de slachtbank te laten leiden", aldus Kiany Vroman. "Elk jaar zijn er in de beker verrassingen."

Lierse hoopte de verrassing te worden

Lierse had gehoopt om dit seizoen die verrassing te worden, maar het heeft niet mogen zijn. "Niemand kan zichzelf iets verwijten. Er is een enorm kwaliteitsverschil tussen de Jupiler Pro League en de Challenger Pro League. Dat mag niet onderschat worden." Lees ook welke andere dingen de doelman van Lierse nog te zeggen had na de wedstrijd. 

