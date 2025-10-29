Ondanks bekeruitschakeling is doelman van Lierse positief: "Dit geeft me vertrouwen"

Even leek een stunt in de maak, maar uiteindelijk moest Lierse toch zijn meerdere erkennen in de buren van KV Mechelen. Doelman Kiany Vroman, die zelf een prima partij speelde, was niet ontevreden over de prestatie van zijn team.

Halverwege zag het er erg goed uit voor Lierse, maar in de tweede helft wist KV Mechelen de 0-1 achterstand nog volledig om te draaien en zo ervoor te zorgen dat zij donderdag in de trommel zitten voor de loting van de achtste finales.

Bij Lierse verlaten ze met opgeheven hoofd het bekertoneel. Terwijl het in de competitie al een heel seizoen stroef loopt, hebben ze zich in de bekerpartij tegen de grote broer kranig verweerd. Een opsteker met het oog op de competitie.

Doelman Kiany Vroman was achteraf voornamelijk tevreden over de eerste helft. "We speelden een prima eerste helft. We scoorden en hadden controle tot aan de rust. Daarna zijn we wat door het ijs gezakt. Misschien kropen we wat te veel in onze schulp, al speelt tegen wie je speelt ook een rol natuurlijk", kaarte de doelman na.

Vroman scoort punten

Individueel was Vroman één van de beteren bij Lierse. Hij pakte heel wat ballen en hield zijn team lange tijd op 1-1: "Dat geeft me natuurlijk wel extra vertrouwen. Al had ik toch ook liever gewoon doorgestoten."





Nu is het voor Lierse zaak om de veelbelovende prestatie tegen KV Mechelen ook door te zetten naar de competitie. In de Challenger Pro League komt het vrijdag alweer in actie. Het ontvangt Lommel, dat al uitgeschakeld was in de Croky Cup.