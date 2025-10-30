Carnaval op 't Kiel: Beerschot doet wat 15 voor hen niet konden en kegelt eersteklasser Westerlo uit de beker

Dan toch nog een eersteklasser die zich niet door de eerste bekerronde heeft kunnen worstelen. Het ongeslagen Beerschot in 1B houdt ook in de Beker van België zijn reeks overeind. De Mannekes wonnen verdiend met 3-2 van Westerlo.

Blitzstart Beerschot

Beerschot kwam meteen furieus uit de startblokken tegen Westerlo Na een ingestudeerde vrije trap legde Claes de bal af voor Haraguchi. De Japanner aarzelde niet en trapte de bal vanop zo'n 25 meter fraai in de winkelhaak, meteen carnaval op Het Kiel. Diezelfde Haraguchi moest na een kwartier echter geblesseerd naar de kant.

Westerlo was van slag en voetbalde zeer slordig maar Beerschot kon niet verder profiteren van het mindere uitvoetballen bij de bezoekers. De Kemphanen kwamen één keer zelf dicht bij de gelijkmaker maar een gelijkaardig schot van Haspolat strandde op de paal bij Shinton.

Corner helpt Westerlo

Westerlo kwam nog voor rust langszij en dat was opnieuw dankzij een stilstaande fase. Eerst stond Dagba nog op de goede plaats om een schot van Ferri weg te werken maar één minuut later was het wel raak op corner. Haspolat sneed een corner heel sherp aan, Kimura stond in de eerste zone op de juiste plaats om de bal voorbij Shinton te deviëren. Even op orde op zaken gezet enkele minuten voor de rust.

Weymans zorgt voor kwalificatie

Wat Charai en Messoudi tijdens de rust tegen hun spelers hebben gezegd weten we niet maar de tweede helft begon bijna met een exacte kopie van de eerste. Na enkele minuten spelen was het ditmaal Weymans die de Kielse Ratten opnieuw op voorsprong zette. Nadat een schot van Guendouz eerst nog via een Westels been weg devieerd, nam Weymans de bal beheerst op de slof en vloerde hij Van Langendonck met een lage schuiver.

Charai moest ingrijpen en had na een uur al vier wissels gebruikt maar ze brachten geen soelaas. Integendeel want Beerschot toonde zich in de omschakeling veel gretiger dan Westerlo aan de bal, waar de frustraties groter werden. Weymans maakte handig gebruik van de ruimte in de omschakeling door richting de 16 van Westerlo op te rukken en op het juiste momente een listig passje voor doel te geven. Claes stond op de juiste plaats om de 3-1 tegen de netten te duwen.

Shinton werd na de 3-1 amper tot niet meer bedreigd en het was zelfs Beerschot dat nog dichter bij de 4-1 kwam dan Westerlo bij de aansluitingstreffer. Uiteindelijk kwam de aansluitingstreffer toch nog via Sakamoto maar in de allerlaatste minuut van de blessuretijd, te laat om nog iets aan de stand te doen. De fans op Het Kiel konden het wel smaken dat ze een eersteklasser over de knie legden en zullen wellicht nog tot de vroege uurtjes doorfeesten.