Ondanks blamage is Westerlo-trainer Charai niet ontevreden na uitschakeling

Als enige eersteklasser is Westerlo er niet in geslaagd om door te stoten naar de achtste finales van de beker van België. Een blamage voor de Kemphanen. Dat beseft trainer Issame Charai ook, maar toch...

Off-day

"Het komt hard aan", trapt Charai een open deur in op de persconferentie na de 3-2 nederlaag op Het Kiel. "Het was vandaag te weinig, inclusief van mezelf. Een off-day misschien wel", zucht hij luidop.

Maar helemaal ontevreden is Charai ook niet na de uitschakeling: "We hebben geen al te brede kern. Het komt misschien wel beter uit dat we ons kunnen focussen op één competitie. We hebben enkele gekwetsten die belangrijk zijn voor de ploeg. Het zorgt ervoor dat je niet op volle kracht kan spelen."

Charai, ex-assistent bij Beerschot, weet hoe lastig een ploeg het kan hebben op Het Kiel. "Zeker en vast", antwoordt hij dan ook resoluut op de vraag. Van onderschatting zou dus geen sprake mogen geweest zijn bij Westerlo. "Het was gewoon te weinig, zeker op de flank. Daarom had ik bij de rust ook twee keer gewisseld", analyseert hij de prestatie van zijn team.

Koppen bij elkaar

Maar dat zijn team uit vorm is, wil Charai niet gezegd hebben. "Tegen Dender moesten we gewoonweg winnen gezien de kansen. Tegen La Louvière was een lastige wedstrijd, dat klopt. Maar vandaag zou ik eerder zeggen dat het een off day is dan dat we uit vorm zijn."





Dat ze niet uit vorm zijn, mogen ze snel bewijzen want zondag ontvangt Westerlo namelijk Racing Genk. Een ploeg dat ook op zoek is naar het beste vormpeil maar voetballend wellicht beter voor de dag kan komen dan dat Beerschot dat donderdagavond deed. "Nu is het koppen bij elkaar steken en ons klaarstomen voor zondag", zijn dan ook de slotwoorden van Charai.