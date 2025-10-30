Reactie Ondanks blamage is Westerlo-trainer Charai niet ontevreden na uitschakeling

Jelle Heyman vanuit Het Kiel
| Reageer
Ondanks blamage is Westerlo-trainer Charai niet ontevreden na uitschakeling
Foto: © photonews

Volg Voetbalkrant nu via WhatsApp!

Als enige eersteklasser is Westerlo er niet in geslaagd om door te stoten naar de achtste finales van de beker van België. Een blamage voor de Kemphanen. Dat beseft trainer Issame Charai ook, maar toch...

Off-day

"Het komt hard aan", trapt Charai een open deur in op de persconferentie na de 3-2 nederlaag op Het Kiel. "Het was vandaag te weinig, inclusief van mezelf. Een off-day misschien wel", zucht hij luidop.

Maar helemaal ontevreden is Charai ook niet na de uitschakeling: "We hebben geen al te brede kern. Het komt misschien wel beter uit dat we ons kunnen focussen op één competitie. We hebben enkele gekwetsten die belangrijk zijn voor de ploeg. Het zorgt ervoor dat je niet op volle kracht kan spelen."

Charai, ex-assistent bij Beerschot, weet hoe lastig een ploeg het kan hebben op Het Kiel. "Zeker en vast", antwoordt hij dan ook resoluut op de vraag. Van onderschatting zou dus geen sprake mogen geweest zijn bij Westerlo. "Het was gewoon te weinig, zeker op de flank. Daarom had ik bij de rust ook twee keer gewisseld", analyseert hij de prestatie van zijn team.

Koppen bij elkaar

Maar dat zijn team uit vorm is, wil Charai niet gezegd hebben. "Tegen Dender moesten we gewoonweg winnen gezien de kansen. Tegen La Louvière was een lastige wedstrijd, dat klopt. Maar vandaag zou ik eerder zeggen dat het een off day is dan dat we uit vorm zijn."

Dat ze niet uit vorm zijn, mogen ze snel bewijzen want zondag ontvangt Westerlo namelijk Racing Genk. Een ploeg dat ook op zoek is naar het beste vormpeil maar voetballend wellicht beter voor de dag kan komen dan dat Beerschot dat donderdagavond deed. "Nu is het koppen bij elkaar steken en ons klaarstomen voor zondag", zijn dan ook de slotwoorden van Charai.

Reageer
Corrigeer
Fout gevonden in bovenstaand artikel? Meld het hier!

Schrijf je nu in voor de Voetbalkrant nieuwsbrief
Beker van België
Beker van België Nieuws Kalender Download kalender Statistieken Transfers
Westerlo
K Beerschot VA

Meer nieuws

Het Kiel danst maar Messoudi en Beerschot gaan op zoek naar werkpunten na doorstoten in de beker Reactie

Het Kiel danst maar Messoudi en Beerschot gaan op zoek naar werkpunten na doorstoten in de beker

23:34
Carnaval op 't Kiel: Beerschot doet wat 15 voor hen niet konden en kegelt eersteklasser Westerlo uit de beker

Carnaval op 't Kiel: Beerschot doet wat 15 voor hen niet konden en kegelt eersteklasser Westerlo uit de beker

22:26
Met Genk - Anderlecht als topaffiche: dit is de loting voor de achtste finales van de Beker van België

Met Genk - Anderlecht als topaffiche: dit is de loting voor de achtste finales van de Beker van België

23:30
Welke ploegen kwalificeren zich als laatste voor de achtste finales van de Croky Cup?

Welke ploegen kwalificeren zich als laatste voor de achtste finales van de Croky Cup?

22:26
Dartel KAA Gent laat na goede tweede helft geen spaander heel van Patro Eisden Maasmechelen

Dartel KAA Gent laat na goede tweede helft geen spaander heel van Patro Eisden Maasmechelen

22:22
'Het gaat plots heel erg snel: Twee Belgische topclubs in pole position voor doelman'

'Het gaat plots heel erg snel: Twee Belgische topclubs in pole position voor doelman'

23:00
KV Mechelen als beter gerangschikte ploeg naar Brussel, maar het kon nog beter: "Zo Anderlecht pijn doen" Reactie

KV Mechelen als beter gerangschikte ploeg naar Brussel, maar het kon nog beter: "Zo Anderlecht pijn doen"

22:15
"Daar ben ik het slachtoffer van": Jelle Vossen zegt waar het op staat over zijn geringe speelminuten

"Daar ben ik het slachtoffer van": Jelle Vossen zegt waar het op staat over zijn geringe speelminuten

21:40
Belofte van Gert Verhulst: "Als ze winnen, geven we duizend pinten" De derde helft

Belofte van Gert Verhulst: "Als ze winnen, geven we duizend pinten"

22:00
Sébastien Pocognoli spreekt klare taal over terugkeer van dopingzondaar Paul Pogba bij AS Monaco

Sébastien Pocognoli spreekt klare taal over terugkeer van dopingzondaar Paul Pogba bij AS Monaco

21:20
"Bij Genk zeiden ze dat ik niet goed genoeg was" - Belgisch jeugdinternational bewijst het tegendeel

"Bij Genk zeiden ze dat ik niet goed genoeg was" - Belgisch jeugdinternational bewijst het tegendeel

20:40
Zit Toby Alderweireld in één van de pakken van 'The Masked Singer'? De derde helft

Zit Toby Alderweireld in één van de pakken van 'The Masked Singer'?

21:00
Centrale verdediger scoort vier(!) keer in een week voor KAA Gent: dit is voor hem het belangrijkste

Centrale verdediger scoort vier(!) keer in een week voor KAA Gent: dit is voor hem het belangrijkste

00:00
'Club uit de Premier League niet opgezet met wat er in de Jupiler Pro League gebeurt'

'Club uit de Premier League niet opgezet met wat er in de Jupiler Pro League gebeurt'

18:20
Messoudi en Charaï negen jaar later tegen elkaar in beker: tricky vraag op tafel

Messoudi en Charaï negen jaar later tegen elkaar in beker: tricky vraag op tafel

17:20
De spannendste bekeraffiche? Waarom Westerlo moet vrezen voor Beerschot

De spannendste bekeraffiche? Waarom Westerlo moet vrezen voor Beerschot

12:50
LIVE: Kan Beerschot de trend doorbreken en wel doorstoten tegen eersteklasser Westerlo?

LIVE: Kan Beerschot de trend doorbreken en wel doorstoten tegen eersteklasser Westerlo?

11:00
Coach Vandenbroeck is streng na nieuwe ongeslagen wedstrijd

Coach Vandenbroeck is streng na nieuwe ongeslagen wedstrijd

20:10
Arnaud Bodart krijgt gigantische kritiek in Frankrijk na pijnlijke missers

Arnaud Bodart krijgt gigantische kritiek in Frankrijk na pijnlijke missers

20:20
Zes redenen waarom Nicky Hayen Club Brugge moet verlaten voor Celtic

Zes redenen waarom Nicky Hayen Club Brugge moet verlaten voor Celtic

20:00
7
Hij laat België weer achter zich: Wanneer zal Romelu Lukaku opnieuw kunnen spelen bij Napoli?

Hij laat België weer achter zich: Wanneer zal Romelu Lukaku opnieuw kunnen spelen bij Napoli?

19:40
📷 OFFICIEEL Belg die nog bij Standard en Eupen actief was vindt onderdak in Nederland

📷 OFFICIEEL Belg die nog bij Standard en Eupen actief was vindt onderdak in Nederland

19:20
"Het spijt me": José Mourinho komt met opvallende boodschap voor Eden Hazard

"Het spijt me": José Mourinho komt met opvallende boodschap voor Eden Hazard

19:00
Vanavond krijgt hij de kans van zijn leven: Ajax, Serie A en Ligue 1 klopten al op de deur

Vanavond krijgt hij de kans van zijn leven: Ajax, Serie A en Ligue 1 klopten al op de deur

18:00
Toptalent Noah Fernandez (PSV) wil met België U17 revanche nemen op het WK: "Dat wordt knokken!" Interview

Toptalent Noah Fernandez (PSV) wil met België U17 revanche nemen op het WK: "Dat wordt knokken!"

18:40
Goed nieuws over de volgende bekermatchen: vanavond al loting voor de achtste finales

Goed nieuws over de volgende bekermatchen: vanavond al loting voor de achtste finales

16:30
12
2025 helemaal voorbij voor Marlon Fossey? Zeven afwezigen bij Standard tegen Charleroi Interview

2025 helemaal voorbij voor Marlon Fossey? Zeven afwezigen bij Standard tegen Charleroi

17:40
2
Eindelijk een beetje goed nieuws over Julien Duranville

Eindelijk een beetje goed nieuws over Julien Duranville

17:00
1
Cercle-coach Onur Cinel kijkt uit naar derby tegen Kortrijk en verwacht een kraker

Cercle-coach Onur Cinel kijkt uit naar derby tegen Kortrijk en verwacht een kraker

16:00
1
Seraing is op zijn hoede voor OHL en kersverse coach Felice Mazzu: "Hij zal dingen veranderen"

Seraing is op zijn hoede voor OHL en kersverse coach Felice Mazzu: "Hij zal dingen veranderen"

15:10
Dat is slikken: Radja Nainggolan riskeert maar liefst vijf jaar celstraf

Dat is slikken: Radja Nainggolan riskeert maar liefst vijf jaar celstraf

15:39
8
West-Vlaamse derby in de beker: gaat Onur Cinel roteren tegen KV Kortrijk?

West-Vlaamse derby in de beker: gaat Onur Cinel roteren tegen KV Kortrijk?

15:00
1
Financiële ramp dreigt voor een pak Belgische eersteklassers: vrijdag valt de DAZN-beslissing

Financiële ramp dreigt voor een pak Belgische eersteklassers: vrijdag valt de DAZN-beslissing

14:40
26
📷 Romelu Lukaku komt met straffe speech voor de U17 naar het WK vertrekt

📷 Romelu Lukaku komt met straffe speech voor de U17 naar het WK vertrekt

15:30
🎥 Hartverwarmend filmpje doet STVV-supporters smelten

🎥 Hartverwarmend filmpje doet STVV-supporters smelten

14:30
1
Hopelijk komt alles goed: ploegmaat van Arthur Vermeeren zakt plots in elkaar op het veld

Hopelijk komt alles goed: ploegmaat van Arthur Vermeeren zakt plots in elkaar op het veld

14:20

Meer nieuws

Populairste artikels

Jupiler Pro League

 Speeldag 13
Standard Standard 20:45 Charleroi Charleroi
Zulte Waregem Zulte Waregem 01/11 Union SG Union SG
Club Brugge Club Brugge 01/11 FCV Dender EH FCV Dender EH
Anderlecht Anderlecht 01/11 KV Mechelen KV Mechelen
Westerlo Westerlo 02/11 KRC Genk KRC Genk
OH Leuven OH Leuven 02/11 KAA Gent KAA Gent
STVV STVV 02/11 Antwerp Antwerp
La Louvière La Louvière 02/11 Cercle Brugge Cercle Brugge

Nieuwste reacties

LordJozef LordJozef over Maakt Club Brugge plots een kans? Belangrijke afwezige bij FC Barcelona FoxMulder (Free Shaky!) FoxMulder (Free Shaky!) over 📷 'In het Lotto Park zullen ze echt niet kunnen lachen met transfertarget van Club Brugge' Dostojewski Dostojewski over K Beerschot VA - Westerlo: 3-2 UI 96 TOXIC GROUP UI 96 TOXIC GROUP over 2025 helemaal voorbij voor Marlon Fossey? Zeven afwezigen bij Standard tegen Charleroi FoxMulder (Free Shaky!) FoxMulder (Free Shaky!) over Zes redenen waarom Nicky Hayen Club Brugge moet verlaten voor Celtic Negenduuzend Negenduuzend over KAA Gent - Patro Eisden Maasmechelen: 5-0 Sv1978 Sv1978 over Bouchez opent de aanval op ... Club Brugge Johnnie Walker Johnnie Walker over Wacht ons een grote verrassing: speelt Romeo Vermant bij ander nationaal team dan de Rode Duivels? CCpl CCpl over Cercle Brugge - KV Kortrijk: 1-0 Supremepony Supremepony over Veel commotie over Nathan De Cat, maar ook Gent laat jeugdspeler niet vertrekken naar WK U17 Kantine
Contacteer ons / Over ons / Privacybeleid / Vacature / Partners
Gebruikersovereenkomst / Cookies Instellingen / Pushmeldingen uitschakelen
© 2002-2025 www.voetbalkrant.com All Rights Reserved