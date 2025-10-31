Westerlo-topman haalt fors uit: "Dit is niet het Westerlo dat we willen zijn"

Het bekeravontuur van Westerlo is voorbij nog voor het goed en wel begon. De Kemphanen gingen met 3-2 onderuit bij Beerschot, dat als enige tweedeklasser overeind blijft en zijn ongeslagen reeks verlengt tot elf wedstrijden.

De partij op het Kiel begon dramatisch voor Westerlo. Na amper drie minuten trapte Haraguchi Beerschot op voorsprong, en de thuisploeg had zelfs uitzicht op meer. Toch kwam Westerlo via Kimura nog langszij, maar in de tweede helft zette Beerschot de puntjes op de i met treffers van Weymans en Claes. De late 3-2 van Sakamoto was enkel nog goed voor de statistieken.

Na afloop klonk vice-voorzitter Hasan Cetinkaya bijzonder scherp. “Voetbal is een gevecht, en als je niet vecht, kan je niet winnen. Beerschot was beter in alles: technisch, fysiek, mentaal. Wij waren nergens. Niet alleen vandaag, maar vorige week ook al", klonk het onverbloemd bij HLN.

Mentaliteitsprobleem

De topman legde vooral de vinger op de wonde: de mentaliteit. “We hebben genoeg kwaliteit, dat hebben we al bewezen. Maar als je zo slap begint, dan vraag je om problemen. Beerschot mag dat eerste doelpunt nooit maken. Je moet klaar zijn vóór de match begint, niet pas als je al achterstaat.”

De uitschakeling als eerste eersteklasser was extra pijnlijk. “Dat is een bittere pil", gaf Cetinkaya toe. “Maar eerlijk? Zelfs als we hadden gewonnen, was het niet goed geweest. We moeten de realiteit onder ogen zien. Dit is niet het Westerlo dat we willen zijn.”





Zijn boodschap richting spelers was duidelijk: “Sommigen moeten véél meer brengen. Dit Westerlo herken ik niet. Niet qua tempo, niet qua intensiteit. Als we zo spelen, maken we geen kans tegen Genk. Op deze manier heb ik Westerlo de voorbije jaren nog nooit gezien.”