Messoudi komt met héél duidelijke boodschap richting bestuur na kwalificatie in de beker

Na de kwalificatie voor de achtste finales in de beker van België was het bij Beerschot uitkijken naar welke ploeg ze zouden loten. Dat is La Louvière geworden in het eigen stadion, een loting die kansen biedt. Al maakt Messoudi daar wel een kanttekening bij.

Thuis tegen La Louvière

Niet lang na affluiten op Het Kiel donderdagavond vond de loting voor de achtste finales al plaats. In die loting 15 eersteklassers en... Beerschot. Tijdens de persconferentie na Beerschot-Westerlo keek Messoudi dan ook geregeld naar de televisie waarop de loting te zien was. Het verdict was een thuiswedstrijd tegen promovendus La Louvière.

De twee clubs hebben elkaar mislopen in de Challenger Pro League en al jaren niet meer tegen elkaar gespeeld. Van eender welke club dat Beerschot kon treffen, was La Louvière misschien wel de meest haalbare. Al dacht Messoudi daar anders over: "Het maakte me niet zoveel uit", reageerde de trainer van Beerschot meteen na de bekendmaking van de loting.

"Er zitten alleen nog maar goede eersteklassers tussen eigenlijk. Ik ben vooral heel blij dat het thuis is", was de reactie. Ook Marco Weymans liet dat even daarvoor, toen de loting nog niet bekend was, al uitschijnen. "Tegen wie maakt niet uit, als het maar thuis is", was hij duidelijk.





Open tribunes

In een thuiswedstrijd kan je altijd iets meer maar daar heeft Messoudi toch nog een oproep richting het clubbestuur: "Hopelijk mogen tegen dat de tribunes achter het doel open, allebei. Het is toch ook vreemd dat de supporters geen ticket kunnen kopen op de dag van de wedstrijd? Volgens mij kan dat enkel in Antwerpen", lacht hij. "Ik hoop alvast op een snelle oplossing want het is in ons nadeel dat we ons stadion niet volledig kunnen vullen", was hij duidelijk.

Tribune 2 en tribune 4 van Beerschot zijn verplicht gesloten sinds augustus . Oorzaak daarvan was vooral het stewardtekort bij de Kielse Ratten. "Het houdt geen verband met infastructurele problemen en ondertussen verwelkomt onze club 40 kandidaat-stewards", was de reactie van Beerschot in augustus. Zijn deze op tijd opgeleid voor de volgende bekerwedstrijd staat gepland begin december. De vraag blijft nu: zijn die kandidaten tijdig opgeleid tegen begin december, wanneer de volgende bekerwedstrijd gepland staat?