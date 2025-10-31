Reactie Man van de match Weymans reageert na "mooiste goal uit carrière" en bekerstunt van Beerschot

Jelle Heyman vanuit Het Kiel
| 2 reacties
Het was na Beerschot-Westerlo niet lang zoeken naar een man van de match. Marco Weymans was met zijn doelpunt en assist dé man die ervoor zorgde dat Beerschot doorstootte naar de achtste finales. Achteraf keek hij vooral al uit naar de volgende clash voor Beerschot.

Geen basisspeler

Marco Weymans werd bij de jeugd van Beerschot weggeplukt door PSV, maar ook daar kwam hij niet verder dan de jeugdelftallen. Via omzwervingen in Wales en Zweden belandde de in Edegem (bij Antwerpen) geboren Burundees in de zomer van 2022 opnieuw bij Beerschot. Een promotie en een degradatie later is hij nog steeds op Het Kiel te vinden en was hij tegen Westerlo van levensbelang voor de club.

En dat terwijl Weymans dit seizoen nog maar twee van de tien competitiewedstrijden in de basis mocht starten. De laatste keer dateerde van een maand geleden, op de vierde speeldag. Tegen Westerlo in de beker kreeg hij opnieuw zijn kans, en die greep hij met beide handen: één doelpunt en één assist voor Glenn Claes.

Niet nadenken

"Ik wil aan de coach laten zien dat ik klaar ben om het team te helpen, of dat nu vanop de bank is of in de basis. Of dat gelukt is? Laat ons hopen," reageert de man van de match. "Bij mijn doelpunt dacht ik niet na," vertelt hij achteraf. "De bal kwam perfect om hem op de slof te nemen, dan moet je er gewoon voor gaan. Waarschijnlijk het mooiste doelpunt uit mijn carrière," vindt hij.

Ook zijn assist mocht gezien worden. "We trainen vaak op dat soort situaties, dus ik wist waar ik de bal moest spelen," legt hij uit. "Vula moet naar de eerste zone lopen en Claes eronder door. Ik deed mijn taak, hij de zijne," analyseert Weymans verder.

De kwalificatie is belangrijk, maar Weymans wijst er meteen op dat er alweer een volgende uitdaging wacht voor De Mannekes. Komende zondag komt KV Kortrijk, de tweede in de stand, op bezoek bij de derde. "We wilden ongeslagen blijven en met een goed gevoel naar die match gaan. Nu zullen we hen met vertrouwen ontvangen. Die wedstrijd komt snel, maar zij hebben ook donderdagavond gespeeld, dus bij hen zal het ook in de benen kruipen," blikt hij vooruit.

