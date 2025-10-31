Westerlo-fans zijn heel scherp en komen plots met duidelijke boodschap voor hun spelers

KVC Westerlo beleeft moeilijke weken. Na gelijke spelen tegen La Louvière en Dender volgde donderdag een pijnlijke bekeruitschakeling tegen Beerschot, als enige eersteklasser. De fans eisen meer inzet van hun spelers.

Tegen La Louvière kwamen ze goed weg met een gelijkspel, terwijl ze tegen Dender de drie punten hadden verdiend. Maar vooral na de bekeruitschakeling hebben de fans er genoeg van.

Westerlo-fans willen inzet zien

Sfeergroep De West plaatste vrijdag een bericht op sociale media. "Donderdagavond. 500 man op de been. Sfeeractie. Passie en trots. En wat krijgen we? Geen grinta. Geen inzet. Geen wil", klinkt het duidelijk.

"Wij geven alles voor deze club, maar het wordt tijd dat de spelers dat ook doen. Een truitje van Westerlo draag je met fierheid. Vechtlust is geen optie, het is jullie plicht", besluit het bericht.





Dit weekend krijgt Westerlo de kans om nog eens drie punten te pakken, wat van 5 oktober geleden is (2-0 tegen OH Leuven). KRC Genk komt om 13u30 naar het Kuipje, zonder supporters.