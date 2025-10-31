KRC Genk-coach Fink niet gelukkig na beslissing van eigen fans: "Het is heel jammer"

KRC Genk won met 3-0 van RWDM in de beker en wil zondag bevestigen tegen Westerlo. Dat zal gebeuren zonder de steun van de fans, want de supporters boycotten de wedstrijd door het beperkte aantal tickets.

KRC Genk won woensdagavond met 3-0 van RWDM in de Croky Cup. Na een mindere eerste helft kwam de machine meer op gang na de rust. Dit weekend willen de Limburgers bevestigen op het veld van Westerlo.

Maar dat zullen ze dan wel zonder hun fans moeten doen. De supportersfederatie OSV boycot de wedstrijd namelijk. Er zullen geen supporters de reis naar de Kempen maken, want er zijn minder dan 500 tickets beschikbaar.

Coach Fink vindt de supportersboycot jammer

Ze willen hiermee een signaal geven, maar in de eerste plaats blijft het vooral heel lastig voor Genk zelf. Coach Thorsten Fink vindt het uiteraard ook niet leuk om zonder supporters te moeten spelen.

"Heel jammer. Het is altijd een nadeel als je supporters er niet zijn, maar we zullen ermee moeten omgaan", zegt de Duitser bij Het Belang van Limburg.

Na gelijke spelen tegen La Louvière en Cercle Brugge is een driepunter broodnodig voor Genk. De club staat momenteel achtste in het klassement met 16 punten.