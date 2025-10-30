Het Kiel danst maar Messoudi en Beerschot gaan op zoek naar werkpunten na doorstoten in de beker

Beerschot is de enige niet-eersteklasser die is kunnen doorstoten naar de achtste finale van de beker van België. En ondanks de 3-2 uitschakeling van Westerlo kon er bij Beerschot-trainer Mo Messoudi wel een lach vanaf maar toch niet helemaal.

Ongeslagen

Beerschot is eind oktober de enige ploeg in het professionele voetbal dat nog ongeslagen is. Ook Beveren was dat tot deze week maar werd in de beker uitgeschakeld door Standard. De Kielse Ratten behielden wel hun goed rapport door Westerlo uit de beker te kegelen.

Verdiend, want Beerschot was veel gretiger dan de bezoekers uit de Kempen. "We lagen bij momenten onder druk maar hadden ook zeker goede momenten in de eerste helft", analyseert Messoudi na de wedstrijd. "Een mooie ingestudeerde corner zorgde voor het vroege doelpunt."

Bij Beerschot was er een duidelijk game plan verklapt de Beerschot-trainer ook op de persconferentie: "We wilden het veld breed houden en hoog blijven staan. Daardoor vonden we geleidelijk de vrije man en kwamen we nog tot twee mooie doelpunten."

Tegendoelpunten

Maar Messoudi zag ook negatieve puntjes, vooral bij de tegendoelpunten van Beerschot. "Want", vertelt hij. "We pakken opnieuw een tegendoelpunt uit een stilstaande fase in de eerste zone. Misschien moet Shinton daar wat dichter staan om toch te kunnen ingrijpen."





Het toont het perfectionisme bij de trainer van Beerschot want na 10 wedstrijden had Beerschot nog maar amper 6 tegendoelpunten geslikt in de Challenger Pro League. "Ik ben heel blij dat er toch wat jongens aan het balen waren dat Westerlo nog een tweede keer kon scoren. De jongens zijn ermee bezig om het achterin goed te organiseren", besluit Messoudi.