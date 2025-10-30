Reactie Het Kiel danst maar Messoudi en Beerschot gaan op zoek naar werkpunten na doorstoten in de beker

Jelle Heyman vanuit Het Kiel
| Reageer
Het Kiel danst maar Messoudi en Beerschot gaan op zoek naar werkpunten na doorstoten in de beker
Foto: © photonews

Volg Voetbalkrant nu via Instagram!

Beerschot is de enige niet-eersteklasser die is kunnen doorstoten naar de achtste finale van de beker van België. En ondanks de 3-2 uitschakeling van Westerlo kon er bij Beerschot-trainer Mo Messoudi wel een lach vanaf maar toch niet helemaal.

Ongeslagen

Beerschot is eind oktober de enige ploeg in het professionele voetbal dat nog ongeslagen is. Ook Beveren was dat tot deze week maar werd in de beker uitgeschakeld door Standard. De Kielse Ratten behielden wel hun goed rapport door Westerlo uit de beker te kegelen.

Verdiend, want Beerschot was veel gretiger dan de bezoekers uit de Kempen. "We lagen bij momenten onder druk maar hadden ook zeker goede momenten in de eerste helft", analyseert Messoudi na de wedstrijd. "Een mooie ingestudeerde corner zorgde voor het vroege doelpunt."

Bij Beerschot was er een duidelijk game plan verklapt de Beerschot-trainer ook op de persconferentie: "We wilden het veld breed houden en hoog blijven staan. Daardoor vonden we geleidelijk de vrije man en kwamen we nog tot twee mooie doelpunten."

Tegendoelpunten

Maar Messoudi zag ook negatieve puntjes, vooral bij de tegendoelpunten van Beerschot. "Want", vertelt hij. "We pakken opnieuw een tegendoelpunt uit een stilstaande fase in de eerste zone. Misschien moet Shinton daar wat dichter staan om toch te kunnen ingrijpen."

Het toont het perfectionisme bij de trainer van Beerschot want na 10 wedstrijden had Beerschot nog maar amper 6 tegendoelpunten geslikt in de Challenger Pro League. "Ik ben heel blij dat er toch wat jongens aan het balen waren dat Westerlo nog een tweede keer kon scoren. De jongens zijn ermee bezig om het achterin goed te organiseren", besluit Messoudi.

Reageer
Corrigeer
Fout gevonden in bovenstaand artikel? Meld het hier!

Schrijf je nu in voor de Voetbalkrant nieuwsbrief
Beker van België
Beker van België Nieuws Kalender Download kalender Statistieken Transfers
Westerlo
K Beerschot VA
Mohamed Messoudi

Meer nieuws

Ondanks blamage is Westerlo-trainer Charai niet ontevreden na uitschakeling Reactie

Ondanks blamage is Westerlo-trainer Charai niet ontevreden na uitschakeling

23:48
Carnaval op 't Kiel: Beerschot doet wat 15 voor hen niet konden en kegelt eersteklasser Westerlo uit de beker

Carnaval op 't Kiel: Beerschot doet wat 15 voor hen niet konden en kegelt eersteklasser Westerlo uit de beker

22:26
Met Genk - Anderlecht als topaffiche: dit is de loting voor de achtste finales van de Beker van België

Met Genk - Anderlecht als topaffiche: dit is de loting voor de achtste finales van de Beker van België

23:30
Welke ploegen kwalificeren zich als laatste voor de achtste finales van de Croky Cup?

Welke ploegen kwalificeren zich als laatste voor de achtste finales van de Croky Cup?

22:26
Dartel KAA Gent laat na goede tweede helft geen spaander heel van Patro Eisden Maasmechelen

Dartel KAA Gent laat na goede tweede helft geen spaander heel van Patro Eisden Maasmechelen

22:22
'Het gaat plots heel erg snel: Twee Belgische topclubs in pole position voor doelman'

'Het gaat plots heel erg snel: Twee Belgische topclubs in pole position voor doelman'

23:00
KV Mechelen als beter gerangschikte ploeg naar Brussel, maar het kon nog beter: "Zo Anderlecht pijn doen" Reactie

KV Mechelen als beter gerangschikte ploeg naar Brussel, maar het kon nog beter: "Zo Anderlecht pijn doen"

22:15
"Daar ben ik het slachtoffer van": Jelle Vossen zegt waar het op staat over zijn geringe speelminuten

"Daar ben ik het slachtoffer van": Jelle Vossen zegt waar het op staat over zijn geringe speelminuten

21:40
Belofte van Gert Verhulst: "Als ze winnen, geven we duizend pinten" De derde helft

Belofte van Gert Verhulst: "Als ze winnen, geven we duizend pinten"

22:00
Sébastien Pocognoli spreekt klare taal over terugkeer van dopingzondaar Paul Pogba bij AS Monaco

Sébastien Pocognoli spreekt klare taal over terugkeer van dopingzondaar Paul Pogba bij AS Monaco

21:20
"Bij Genk zeiden ze dat ik niet goed genoeg was" - Belgisch jeugdinternational bewijst het tegendeel

"Bij Genk zeiden ze dat ik niet goed genoeg was" - Belgisch jeugdinternational bewijst het tegendeel

20:40
Zit Toby Alderweireld in één van de pakken van 'The Masked Singer'? De derde helft

Zit Toby Alderweireld in één van de pakken van 'The Masked Singer'?

21:00
Centrale verdediger scoort vier(!) keer in een week voor KAA Gent: dit is voor hem het belangrijkste

Centrale verdediger scoort vier(!) keer in een week voor KAA Gent: dit is voor hem het belangrijkste

00:00
Messoudi en Charaï negen jaar later tegen elkaar in beker: tricky vraag op tafel

Messoudi en Charaï negen jaar later tegen elkaar in beker: tricky vraag op tafel

17:20
'Club uit de Premier League niet opgezet met wat er in de Jupiler Pro League gebeurt'

'Club uit de Premier League niet opgezet met wat er in de Jupiler Pro League gebeurt'

18:20
De spannendste bekeraffiche? Waarom Westerlo moet vrezen voor Beerschot

De spannendste bekeraffiche? Waarom Westerlo moet vrezen voor Beerschot

12:50
LIVE: Kan Beerschot de trend doorbreken en wel doorstoten tegen eersteklasser Westerlo?

LIVE: Kan Beerschot de trend doorbreken en wel doorstoten tegen eersteklasser Westerlo?

11:00
Coach Vandenbroeck is streng na nieuwe ongeslagen wedstrijd

Coach Vandenbroeck is streng na nieuwe ongeslagen wedstrijd

20:10
Arnaud Bodart krijgt gigantische kritiek in Frankrijk na pijnlijke missers

Arnaud Bodart krijgt gigantische kritiek in Frankrijk na pijnlijke missers

20:20
Zes redenen waarom Nicky Hayen Club Brugge moet verlaten voor Celtic

Zes redenen waarom Nicky Hayen Club Brugge moet verlaten voor Celtic

20:00
7
Hij laat België weer achter zich: Wanneer zal Romelu Lukaku opnieuw kunnen spelen bij Napoli?

Hij laat België weer achter zich: Wanneer zal Romelu Lukaku opnieuw kunnen spelen bij Napoli?

19:40
📷 OFFICIEEL Belg die nog bij Standard en Eupen actief was vindt onderdak in Nederland

📷 OFFICIEEL Belg die nog bij Standard en Eupen actief was vindt onderdak in Nederland

19:20
"Het spijt me": José Mourinho komt met opvallende boodschap voor Eden Hazard

"Het spijt me": José Mourinho komt met opvallende boodschap voor Eden Hazard

19:00
Vanavond krijgt hij de kans van zijn leven: Ajax, Serie A en Ligue 1 klopten al op de deur

Vanavond krijgt hij de kans van zijn leven: Ajax, Serie A en Ligue 1 klopten al op de deur

18:00
Toptalent Noah Fernandez (PSV) wil met België U17 revanche nemen op het WK: "Dat wordt knokken!" Interview

Toptalent Noah Fernandez (PSV) wil met België U17 revanche nemen op het WK: "Dat wordt knokken!"

18:40
Goed nieuws over de volgende bekermatchen: vanavond al loting voor de achtste finales

Goed nieuws over de volgende bekermatchen: vanavond al loting voor de achtste finales

16:30
12
2025 helemaal voorbij voor Marlon Fossey? Zeven afwezigen bij Standard tegen Charleroi Interview

2025 helemaal voorbij voor Marlon Fossey? Zeven afwezigen bij Standard tegen Charleroi

17:40
2
Eindelijk een beetje goed nieuws over Julien Duranville

Eindelijk een beetje goed nieuws over Julien Duranville

17:00
1
Cercle-coach Onur Cinel kijkt uit naar derby tegen Kortrijk en verwacht een kraker

Cercle-coach Onur Cinel kijkt uit naar derby tegen Kortrijk en verwacht een kraker

16:00
1
Seraing is op zijn hoede voor OHL en kersverse coach Felice Mazzu: "Hij zal dingen veranderen"

Seraing is op zijn hoede voor OHL en kersverse coach Felice Mazzu: "Hij zal dingen veranderen"

15:10
Dat is slikken: Radja Nainggolan riskeert maar liefst vijf jaar celstraf

Dat is slikken: Radja Nainggolan riskeert maar liefst vijf jaar celstraf

15:39
8
West-Vlaamse derby in de beker: gaat Onur Cinel roteren tegen KV Kortrijk?

West-Vlaamse derby in de beker: gaat Onur Cinel roteren tegen KV Kortrijk?

15:00
1
Financiële ramp dreigt voor een pak Belgische eersteklassers: vrijdag valt de DAZN-beslissing

Financiële ramp dreigt voor een pak Belgische eersteklassers: vrijdag valt de DAZN-beslissing

14:40
26
📷 Romelu Lukaku komt met straffe speech voor de U17 naar het WK vertrekt

📷 Romelu Lukaku komt met straffe speech voor de U17 naar het WK vertrekt

15:30
🎥 Hartverwarmend filmpje doet STVV-supporters smelten

🎥 Hartverwarmend filmpje doet STVV-supporters smelten

14:30
1
Hopelijk komt alles goed: ploegmaat van Arthur Vermeeren zakt plots in elkaar op het veld

Hopelijk komt alles goed: ploegmaat van Arthur Vermeeren zakt plots in elkaar op het veld

14:20

Meer nieuws

Populairste artikels

Jupiler Pro League

 Speeldag 13
Standard Standard 20:45 Charleroi Charleroi
Zulte Waregem Zulte Waregem 01/11 Union SG Union SG
Club Brugge Club Brugge 01/11 FCV Dender EH FCV Dender EH
Anderlecht Anderlecht 01/11 KV Mechelen KV Mechelen
Westerlo Westerlo 02/11 KRC Genk KRC Genk
OH Leuven OH Leuven 02/11 KAA Gent KAA Gent
STVV STVV 02/11 Antwerp Antwerp
La Louvière La Louvière 02/11 Cercle Brugge Cercle Brugge

Nieuwste reacties

LordJozef LordJozef over Maakt Club Brugge plots een kans? Belangrijke afwezige bij FC Barcelona FoxMulder (Free Shaky!) FoxMulder (Free Shaky!) over 📷 'In het Lotto Park zullen ze echt niet kunnen lachen met transfertarget van Club Brugge' Dostojewski Dostojewski over K Beerschot VA - Westerlo: 3-2 UI 96 TOXIC GROUP UI 96 TOXIC GROUP over 2025 helemaal voorbij voor Marlon Fossey? Zeven afwezigen bij Standard tegen Charleroi FoxMulder (Free Shaky!) FoxMulder (Free Shaky!) over Zes redenen waarom Nicky Hayen Club Brugge moet verlaten voor Celtic Negenduuzend Negenduuzend over KAA Gent - Patro Eisden Maasmechelen: 5-0 Sv1978 Sv1978 over Bouchez opent de aanval op ... Club Brugge Johnnie Walker Johnnie Walker over Wacht ons een grote verrassing: speelt Romeo Vermant bij ander nationaal team dan de Rode Duivels? CCpl CCpl over Cercle Brugge - KV Kortrijk: 1-0 Supremepony Supremepony over Veel commotie over Nathan De Cat, maar ook Gent laat jeugdspeler niet vertrekken naar WK U17 Kantine
Contacteer ons / Over ons / Privacybeleid / Vacature / Partners
Gebruikersovereenkomst / Cookies Instellingen / Pushmeldingen uitschakelen
© 2002-2025 www.voetbalkrant.com All Rights Reserved