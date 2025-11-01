Een gewaarschuwd man is er twee waard: moneytime is begonnen voor Westerlo-trainer Charai

In de beker van België zijn ze afgelopen week van 32 ploegen naar 16 gegaan. 15 van die 16 zijn eersteklassers, iedereen is erbij behalve... Westerlo. En dus pakken de grijze wolken zich samen boven de eens zo Stille Kempen.

Mentaliteit

Westerlo staat bekend als een warme gezinsclub waar de sfeer centraal staat. De resultaten zijn wisselvallig, maar het voetbal is doorgaans zonder compromis. Donderdagavond sloeg die positieve sfeer echter om in het bezoekersvak van Het Kiel, na een 3-2-nederlaag tegen Beerschot.

Niet zozeer het verlies, maar vooral de manier waarop stak bij de supporters. Dat werd verwoord door vicevoorzitter Hasan Cetinkaya na afloop van de wedstrijd. Spelers wilden niet reageren en dropen één voor één teleurgesteld af, maar Cetinkaya bleef wel even bij de aanwezige journalisten. Zijn boodschap was duidelijk.

De Turkse bestuurder stoorde zich bovenal aan de mentaliteit van het team, een punt waar hij telkens opnieuw op terugkwam. En wie draagt daar verantwoordelijkheid voor? Al snel gaat de blik richting de trainer, die ook op de persconferentie naar verklaringen zocht voor de prestaties van zijn ploeg.







Moneytime

Prestaties, want de nederlaag tegen Beerschot komt er na gelijke spelen tegen Dender en La Louvière. In totaal pakte Westerlo slechts één overwinning in de laatste zeven wedstrijden. Zo wordt het stilaan moneytime voor Issame Charai, te beginnen met zondag thuis tegen RC Genk.

Na bijna een halve reguliere competitie viel er met Rednic bij Standard tot nu toe maar één trainersontslag in de Jupiler Pro League. De reden: degradatie wordt dit seizoen bijzonder moeilijk. Maar als de vicevoorzitter publiekelijk de mentaliteit van je ploeg in vraag stelt, weet je dat je zondag maar beter goed voor de dag komt.