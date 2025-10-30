KV Mechelen-trainer Fred Vanderbiest pronkt met mooie cijfers en heeft nu ook mogelijk juiste formule gevonden

Fred Vanderbiest kent de cijfers als geen ander. In zijn periode als trainer van KV Mechelen legt hij tot dusver een mooi rapport voor. Nog belangrijker is dat hij mogelijk een formule gevonden heeft om tegenstanders nog meer angst in te boezemen.

De bekerwedstrijd tegen Lierse was symbolisch voor Vanderbiest: het was zijn 25ste match als coach van Malinwa, het cijfer dat ook voor het stamnummer van KV staat. Hij onderstreepte zelf dat hij 41 op 75 had gepakt: de zege in de beker vertaalde hij dan ook in drie punten. Nog nooit uit de top vijf geweest dit seizoen: dat moest hij ook eventjes gezegd hebben.

Met 38 op 72 heeft Vanderbiest tot dusver 52,78% van de maximaal mogelijke punten gepakt. Voor een niet-topclub is het geen vanzelfsprekendheid om boven die 50% uit te komen. Daar komt dan nog eens een bekerkwalificatie bij. Het is zeker een bilan dat gezien mag worden. Het verloop van de bekerpartij bracht ook bij dat mogelijk een formule gevonden werd om KV aanvallend nog beter uit de verf te laten komen.

Trio Van Brederode - Lauberbach - Raman kan werken

Lauberbach was er snel bij om zijn wens te uiten dat een offensief triumviraat met Van Brederode en Raman ook in de competitie zou kunnen werken. Vanderbiest erkent zelf dat dit vuurwerk kan geven. Van Brederode laat de keuze aan de coach, maar bestempelt Raman en Lauberbach allebei als geweldige spelers. Redenen genoeg dus om vaker terug te grijpen naar het offensieve compartiment uit de tweede helft tegen Lierse.

Hiervoor is de variant nodig die KV af en toe laat afstappen van de driemansdefensie. Tegen La Louvière leek dit nog het enige concept die bij deze ploeg paste. Toen had het veranderen van tactiek niet het gewenste effect. Inmiddels lijkt de ploeg wel geëvolueerd. Nu lijkt een viermansdefensie te helpen om in de linies ervoor het maximale rendement te halen uit spelers als Antonio en Servais.





Geen automatisch vervolg van tweede helft tegen OHL

De ene kan dan als pure rechtsbuiten fungeren, de andere kan in het centrum blijven en hoeft niet vanuit de pocket naar de zijkant uit te wijken. Uiteraard is dit geen wondermiddel voor alle matchen: soms zal KV zich ook meer moeten aanpassen aan de tegenstander. Bovendien zag Vanderbiest dat doorgaan met de ploeg uit een tweede helft geen garantie is op een nieuw goed begin. Dat kan hem een stuk behoedzaam maken.