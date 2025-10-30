Opinie KV Mechelen-trainer Fred Vanderbiest pronkt met mooie cijfers en heeft nu ook mogelijk juiste formule gevonden

KV Mechelen-trainer Fred Vanderbiest pronkt met mooie cijfers en heeft nu ook mogelijk juiste formule gevonden
Foto: © photonews

Volg Voetbalkrant nu via WhatsApp!

Fred Vanderbiest kent de cijfers als geen ander. In zijn periode als trainer van KV Mechelen legt hij tot dusver een mooi rapport voor. Nog belangrijker is dat hij mogelijk een formule gevonden heeft om tegenstanders nog meer angst in te boezemen.

De bekerwedstrijd tegen Lierse was symbolisch voor Vanderbiest: het was zijn 25ste match als coach van Malinwa, het cijfer dat ook voor het stamnummer van KV staat. Hij onderstreepte zelf dat hij 41 op 75 had gepakt: de zege in de beker vertaalde hij dan ook in drie punten. Nog nooit uit de top vijf geweest dit seizoen: dat moest hij ook eventjes gezegd hebben.

Met 38 op 72 heeft Vanderbiest tot dusver 52,78% van de maximaal mogelijke punten gepakt. Voor een niet-topclub is het geen vanzelfsprekendheid om boven die 50% uit te komen. Daar komt dan nog eens een bekerkwalificatie bij. Het is zeker een bilan dat gezien mag worden. Het verloop van de bekerpartij bracht ook bij dat mogelijk een formule gevonden werd om KV aanvallend nog beter uit de verf te laten komen.

Trio Van Brederode - Lauberbach - Raman kan werken

Lauberbach was er snel bij om zijn wens te uiten dat een offensief triumviraat met Van Brederode en Raman ook in de competitie zou kunnen werken. Vanderbiest erkent zelf dat dit vuurwerk kan geven. Van Brederode laat de keuze aan de coach, maar bestempelt Raman en Lauberbach allebei als geweldige spelers. Redenen genoeg dus om vaker terug te grijpen naar het offensieve compartiment uit de tweede helft tegen Lierse.

Hiervoor is de variant nodig die KV af en toe laat afstappen van de driemansdefensie. Tegen La Louvière leek dit nog het enige concept die bij deze ploeg paste. Toen had het veranderen van tactiek niet het gewenste effect. Inmiddels lijkt de ploeg wel geëvolueerd. Nu lijkt een viermansdefensie te helpen om in de linies ervoor het maximale rendement te halen uit spelers als Antonio en Servais.

Geen automatisch vervolg van tweede helft tegen OHL

De ene kan dan als pure rechtsbuiten fungeren, de andere kan in het centrum blijven en hoeft niet vanuit de pocket naar de zijkant uit te wijken. Uiteraard is dit geen wondermiddel voor alle matchen: soms zal KV zich ook meer moeten aanpassen aan de tegenstander. Bovendien zag Vanderbiest dat doorgaan met de ploeg uit een tweede helft geen garantie is op een nieuw goed begin. Dat kan hem een stuk behoedzaam maken.

Reageer
Corrigeer
Fout gevonden in bovenstaand artikel? Meld het hier!

Schrijf je nu in voor de Voetbalkrant nieuwsbrief
Beker van België
Beker van België Nieuws Kalender Download kalender Statistieken Transfers
KV Mechelen
Lierse SK
Frederik Vanderbiest

Meer nieuws

"Het is zijn beslissing": Vincent Kompany komt met flinke waarschuwing

"Het is zijn beslissing": Vincent Kompany komt met flinke waarschuwing

09:31
Union kan het ook met B-ploeg: David Hubert legt uit wat er zo goed aan is

Union kan het ook met B-ploeg: David Hubert legt uit wat er zo goed aan is

09:02
Drievoudige domper voor Standard na zege in Beker van België

Drievoudige domper voor Standard na zege in Beker van België

08:41
Jelle Vossen eindelijk nog eens in de basis: dit heeft hij erover te zeggen

Jelle Vossen eindelijk nog eens in de basis: dit heeft hij erover te zeggen

07:40
1
Vanderbiest op scherp: "Als Club met 0-1 wint is het op maturiteit, wij zijn zogezegd niet goed aan de bal" Reactie

Vanderbiest op scherp: "Als Club met 0-1 wint is het op maturiteit, wij zijn zogezegd niet goed aan de bal"

29/10
9
Bliksemvertrek Nicky Hayen bij Club Brugge? Coach reageert

Bliksemvertrek Nicky Hayen bij Club Brugge? Coach reageert

08:00
Vincent Kompany is in de wolken

Vincent Kompany is in de wolken

08:20
1
Dit heeft Vincent Janssen van Antwerp te zeggen na deugddoende zege in Beker van België

Dit heeft Vincent Janssen van Antwerp te zeggen na deugddoende zege in Beker van België

07:20
3
"Liever een paar keer winnen en verliezen dan altijd maar gelijkspelen"

"Liever een paar keer winnen en verliezen dan altijd maar gelijkspelen"

06:30
1
Bouchez opent de aanval op ... Club Brugge

Bouchez opent de aanval op ... Club Brugge

07:00
4
Wat deden Antwerp, Union, Zulte Waregem en La Louvière naast Club en Genk in de Beker van België?

Wat deden Antwerp, Union, Zulte Waregem en La Louvière naast Club en Genk in de Beker van België?

23:00
"Dat is waar onze relatie een beetje stuk ging": voormalig speler van Besnik Hasi openhartig

"Dat is waar onze relatie een beetje stuk ging": voormalig speler van Besnik Hasi openhartig

21:00
Een absoluut record, maar ook een felle controverse: onrustige avond voor Vincent Kompany

Een absoluut record, maar ook een felle controverse: onrustige avond voor Vincent Kompany

23:45
1
Verdienstelijk Lierse maakt, met onder andere één ex-KV'er, het bilan op van zure nederlaag bij Mechelen Reactie

Verdienstelijk Lierse maakt, met onder andere één ex-KV'er, het bilan op van zure nederlaag bij Mechelen

14:00
1
Racing Genk bedankt Daan Heymans en bekert verder na deugddoende zege tegen RWDM

Racing Genk bedankt Daan Heymans en bekert verder na deugddoende zege tegen RWDM

22:20
Indrukwekkend: Club Brugge laat geen spaander heel van Eendracht Aalst Lede

Indrukwekkend: Club Brugge laat geen spaander heel van Eendracht Aalst Lede

22:31
4
Ex-speler Anderlecht scoort voor het eerst ... in twee jaar

Ex-speler Anderlecht scoort voor het eerst ... in twee jaar

22:00
2
Dikke pech voor KV Mechelen na bekermatch: sterkhouder enkele weken out

Dikke pech voor KV Mechelen na bekermatch: sterkhouder enkele weken out

13:15
1
'Internazionale wil opnieuw shoppen in Jupiler Pro League'

'Internazionale wil opnieuw shoppen in Jupiler Pro League'

19:50
4
Nicky Hayen legt keuze voor 'B-elftal' in Beker van België uit

Nicky Hayen legt keuze voor 'B-elftal' in Beker van België uit

21:20
Maakt Club Brugge plots een kans? Belangrijke afwezige bij FC Barcelona

Maakt Club Brugge plots een kans? Belangrijke afwezige bij FC Barcelona

21:45
5
Nicky Hayen wordt gevolgd in het buitenland... is zijn vervanger al gevonden bij Club Brugge?

Nicky Hayen wordt gevolgd in het buitenland... is zijn vervanger al gevonden bij Club Brugge?

20:40
Concreter dan Standard? Anderlecht en Club Brugge azen op Premier League-doelman

Concreter dan Standard? Anderlecht en Club Brugge azen op Premier League-doelman

20:00
Even minder nadenken? Zulte Waregem staat voor een interessante week

Even minder nadenken? Zulte Waregem staat voor een interessante week

19:40
Sportief directeur komt met stevige uitspraak die Vincent Kompany moet plezieren

Sportief directeur komt met stevige uitspraak die Vincent Kompany moet plezieren

20:20
1
Filip Joos laat er eind oktober weinig twijfel over bestaan: "Ze worden kampioen"

Filip Joos laat er eind oktober weinig twijfel over bestaan: "Ze worden kampioen"

19:20
2
Voormalige wereldster wordt na beschuldiging van seksueel misbruik... priester: "Disciple of Jesus Christ"

Voormalige wereldster wordt na beschuldiging van seksueel misbruik... priester: "Disciple of Jesus Christ"

19:00
KVK Ninove en zijn voorzitter veroverden Belgische voetbalharten: "Anderlecht-fans scandeerden Ninove!"

KVK Ninove en zijn voorzitter veroverden Belgische voetbalharten: "Anderlecht-fans scandeerden Ninove!"

18:00
2
Achter het masker van zeer bekende rapper schuilt... een voormalig jeugdspeler van Anderlecht en Standard

Achter het masker van zeer bekende rapper schuilt... een voormalig jeugdspeler van Anderlecht en Standard

18:40
Besnik Hasi erg kritisch voor Luis Vázquez: "Elke makkelijke bal wordt moeilijk voor hem"

Besnik Hasi erg kritisch voor Luis Vázquez: "Elke makkelijke bal wordt moeilijk voor hem"

17:40
1
📷 Héél straf! Voormalig Ajax- en wereldicoon haal op 54-jarige leeftijd schoenen boven om droom te vervullen

📷 Héél straf! Voormalig Ajax- en wereldicoon haal op 54-jarige leeftijd schoenen boven om droom te vervullen

18:20
Ondanks bekeruitschakeling is doelman van Lierse positief: "Dit geeft me vertrouwen"

Ondanks bekeruitschakeling is doelman van Lierse positief: "Dit geeft me vertrouwen"

29/10
2
Is de beker de laatste strohalm voor Antwerp-trainer Stef Wils? "Het gaat niet over mij"

Is de beker de laatste strohalm voor Antwerp-trainer Stef Wils? "Het gaat niet over mij"

16:30
3
Ook in de beker: ex-Rode Duivel razend nadat rode kaart niet geven werd: "Maar één beslissing mogelijk"

Ook in de beker: ex-Rode Duivel razend nadat rode kaart niet geven werd: "Maar één beslissing mogelijk"

17:20
Rechter tikt UEFA hard op de vingers: Real Madrid ruikt miljoenen na Super League-zaak

Rechter tikt UEFA hard op de vingers: Real Madrid ruikt miljoenen na Super League-zaak

17:00
5
Grote VAR-hervorming op komst! En ook 'pure speeltijd' werd besproken

Grote VAR-hervorming op komst! En ook 'pure speeltijd' werd besproken

15:30
6

Meer nieuws

Populairste artikels

Jupiler Pro League

 Speeldag 13
Standard Standard 31/10 Charleroi Charleroi
Zulte Waregem Zulte Waregem 01/11 Union SG Union SG
Club Brugge Club Brugge 01/11 FCV Dender EH FCV Dender EH
Anderlecht Anderlecht 01/11 KV Mechelen KV Mechelen
Westerlo Westerlo 02/11 KRC Genk KRC Genk
OH Leuven OH Leuven 02/11 KAA Gent KAA Gent
STVV STVV 02/11 Antwerp Antwerp
La Louvière La Louvière 02/11 Cercle Brugge Cercle Brugge

Nieuwste reacties

Philippe Cr Philippe Cr over "Liever een paar keer winnen en verliezen dan altijd maar gelijkspelen" Fransdubois67 Fransdubois67 over Vincent Kompany is in de wolken Jimmy Hubert Jimmy Hubert over Ex-speler Anderlecht scoort voor het eerst ... in twee jaar Essevee for ever Essevee for ever over Jelle Vossen eindelijk nog eens in de basis: dit heeft hij erover te zeggen Impala Impala over Dit heeft Vincent Janssen van Antwerp te zeggen na deugddoende zege in Beker van België Boktor Boktor over Bouchez opent de aanval op ... Club Brugge Birger J. Birger J. over Indrukwekkend: Club Brugge laat geen spaander heel van Eendracht Aalst Lede Bandencentrale Luyckx Bandencentrale Luyckx over Vadis Odjidja moet zich niet aan applaus verwachten bij Club Brugge: "Hij noemde me een klootzak" André Coenen André Coenen over Standard - Charleroi: - André Coenen André Coenen over Scheidsrechtersrapport onthult wat er gebeurde na Standard-Antwerp tussen Wilmots en ref: "Is dit normaal?" Kantine
Contacteer ons / Over ons / Privacybeleid / Vacature / Partners
Gebruikersovereenkomst / Cookies Instellingen / Pushmeldingen uitschakelen
© 2002-2025 www.voetbalkrant.com All Rights Reserved