Datum: 13/01/2026 20:30
Competitie: Beker van België
Speeldag: Kwart Finales
Stadion: Bosuil
LIVE: Profiteert Antwerp van loting om door te stoten naar halve finale van de beker?
Foto: © photonews

Vooraleer de competitie zich na een winterstop opnieuw op gang trekt staan de kwartfinales van de Beker van België op het menu. Dinsdagavond kijken Antwerp en La Louvière mekaar in de ogen met een ticket voor de halve finale als inzet.

La Louvière met lift aan het zakken

Met ook nog Club Brugge, Union, Anderlecht en KAA Gent in de trommel had Antwerp het slechter kunnen treffen. Met ook nog Dender in diezelfde trommel misschien nog net iets beter, alhoewel.

De laatste zege van Les Loups dateert al van 2 november. Verder is het al 7 speeldagen op een rij niet gelukt om met de drie punten te gaan lopen, enkel Zulte Waregem doet slechter in de Jupiler Pro League. La Louvière staat in de competitie op de 14e plaats en heeft dus dringend zeges nodig om daar weg te raken, al is de beker een totaal andere competitie.

In die bekercompetitie versloeg La Louvière in de vorige rondes Beerschot en KSK Heist telkens met 1-2. Tweemaal een zege op verplaatsing dus, kunnen ze dat kunststukje herhalen bij de buren van Beerschot op de Bosuil?

Antwerp met lift aan het stijgen

Antwerp heeft na een zeer wisselvallig seizoen duidelijk zijn zinnen gezet op de beker. In de competitie stond het op een gegeven moment pas 15e om nu opnieuw mee te doen voor de top 6. Die ambitie willen ze nog niet uitspreken want geef toe, bekerwinst en geen top 6 is toch beter dan geen bekerwinst en een zesde plaats?

Bij La Louvière was het de laatste zege die dateerde van november, bij Antwerp is dat de laatste nederlaag en ook laatste wedstrijd onder Stef Wils die op een sisser eindigde. Antwerp zit in de lift en wil van die lift gebruik maken om alles op zijn pad uit de weg te ruimen, te beginnen met La Louvière in de kwartfinales van de beker.

Lukt het Antwerp om door te stoten naar de halve finale waar Anderlecht of Gent op hen wacht? Volg het vanaf 20u30 LIVE bij Voetbalkrant.

Prono Antwerp - La Louvière

Antwerp wint
Gelijk
Populairste
2-0
(6x)		 2-2
(1x)		 3-0
(1x)

Vergelijking Antwerp - La Louvière

Onderlinge duels gewonnen

3
2
1
08/11 20:45 Antwerp Antwerp 3-1 La Louvière La Louvière
02/02 18:00 Antwerp Antwerp 2-1 La Louvière La Louvière
17/04 20:00 Antwerp Antwerp 1-3 La Louvière La Louvière
23/11 15:00 La Louvière La Louvière 1-1 Antwerp Antwerp
25/04 20:00 La Louvière La Louvière 1-1 Antwerp Antwerp
23/11 20:00 Antwerp Antwerp 2-1 La Louvière La Louvière
LIVE: Profiteert Antwerp van loting om door te stoten naar halve finale van de beker?

Beker van België

 Kwart Finales
Charleroi Charleroi 20:30 Club Brugge Club Brugge
Antwerp Antwerp 20:30 La Louvière La Louvière
FCV Dender EH FCV Dender EH 14/01 Union SG Union SG
Anderlecht Anderlecht 15/01 KAA Gent KAA Gent
